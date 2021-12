Roma, Cassano raccoglie l’assist di Totti | Mourinho distrutto

Roma, Antonio Cassano conferma e rilancia le parole di Francesco Totti. Nuova bordata, inoltre, anche per José Mourinho. Le sue parole

Un nuovo attacco da parte di Antonio Cassano. Una nuova bordata sulla Roma e soprattutto su José Mourinho. L’ex giallorosso, come sempre, ha detto la sua attraverso la BoboTv, il formato di Vieri su Twitch. Bene, così come successo altre volte, il barese non ha mandato a dire quello che è il suo pensiero nei confronti dello Special One.

“Non mi è piaciuto Mourinho, Roma adesso è una centrifuga, occhio. E certi giocatori, se li scarichi, poi non ti seguono più” ha sentenziato il giocatore. Che poi ha sottolineato un fatto, che anche Francesco Totti ha reso pubblico ieri. Sì, nella Roma non ci sarebbero dei campioni.

Roma, le parole di Cassano

“Se sei il Mourinho dell’Inter, del Real Madrid, del Chelsea, quello che attirava su di sé l’attenzione e non sui campioni, allora è un conto. Adesso alla Roma non ci sono campioni, son tutti bravi ragazzi. Se li attacchi, come fai?”. Questo il pensiero di Cassano, insomma, che critica l’atteggiamento dello Special One che, nel corso di questa stagione, in più di un’occasione si è espresso in maniera sicuramente “pesante” nei confronti di qualche elemento della rosa che poi è stato messo in disparte.

Un pensiero, come detto, quello di Cassano, che ultimamente va in maniera diametralmente opposta al pensiero dei tifosi della Roma. Anche se questa volta è vicino a quello di Totti, anche lui criticato qualche settimana fa sempre dalla Bobo Tv. E chissà cosa ne penserà Mourinho di queste nuove affermazioni del barese.