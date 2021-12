Calciomercato Roma, futuro Mourinho | Decisione presa

Calciomercato Roma, futuro Mourinho. Una decisione da parte della società è stata presa. Ecco le notizie attorno all’operato del portoghese

I Friedkin hanno deciso. In ballo c’è il futuro di José Mourinho, l’allenatore portoghese che è arrivato quest’anno alla Roma e che ha un contratto fino al 2024. Bene, secondo quanto spiegato dal giornalista Fabrizio Romano, non c’è nessuna possibilità che il tecnico possa andare via a stagione in corso. E nemmeno alla fine della stessa.

“Nonostante le speculazioni che ci sono in giro” ha detto “il lavoro del tecnico non è in pericolo. I proprietari e il consiglio di amministrazione supportano pienamente il portoghese”. Stop, insomma, a tutte quelle voci incontrollate che hanno visto, come ultima squadra interessata, l’Everton, che è alla caccia di un sostituto di Benitez che non sta convincendo. Una notizia, questa, rilanciata dall’Inghilterra e che velocemente ha fatto il giro del Mondo. Ma non è così, Mou resterà alla Roma. Per lungo tempo.

Calciomercato Roma, ecco i rinforzi

Per completare il quadro, Romano, ha anche spiegato che “a gennaio sono previsti dei nuovi acquisti”. Conferme, quindi, sul fatto che i Friedkin daranno a Pinto quelle risorse economiche che servono per rinforzare la rosa giallorossa. Il general manager portoghese, come si sa, è alla ricerca di un centrocampista centrale e di un esterno difensivo. Sono queste le priorità tra un paio di settimane. Poi, qualora ci dovesse essere qualche cessione importante, allora si potrebbe anche parlare di altri innesti. Ma al momento gli obiettivi sono stati tracciati.

Chiuse tutte le voci di un possibile addio di Mou, adesso non resta altro che sostenere una squadra che ha bisogno dell’aiuto di tutti. I tifosi della Roma hanno dimostrato sabato sera contro l’Inter di credere fermamente nel progetto.