Calciomercato Roma, rinnovo con aumento | La situazione del giallorosso

Reputato uno dei peggiori della sfida di sabato scontro contro l’Inter, persa per 3-0, adesso per lui il rinnovo si avvicina.

La Roma non sta vivendo di certo un bel momento, anche dopo l’ennesima sconfitta in uno scontro diretto con una grande. La compagine di Simone Inzaghi si è dimostrata nettamente superiore sotto tutti i punti, ma alcuni tifosi hanno criticato la poca reazione da parte dei giocatori.

La classifica diventa sempre più negativo con il quarto posto ormai distante ben nove lunghezze e tre squadre di mezzo, compresa la quarta. Tra i più bersagliati c’era anche il difensore Gianluca Mancini, ad oggi terzo capitano della Roma dopo Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il tecnico José Mourinho si aspettava di più dal numero 23 giallorosso contro la squadra nerazzurra, che ha più volte fatto male sulla corsia di destra, dove Roger Ibanez -adattato in quel ruolo vista l’assenza di Karsdorp – era stato preferito a Reynolds.

Calciomercato Roma, rinnovo Mancini | Le cifre

Viene recriminata da parte dei tifosi ai calciatori anche una scarsa reazione e dunque una prova priva di carattere. Un’intera difficoltà per 90 minuti per la retroguardia giallorossa. Intanto per il difensore classe ’96 da tempo si parla di rinnovo di contratto, nonostante nelle ultime settimane la società capitolina, in prima persona Tiago Pinto, avesse messo in standby tutte le trattative con i propri calciatori. Adesso la Roma è pronta a rinnovargli il contratto fino al 2026, con stipendio quasi raddoppiato: da 1,2 milioni netti a oltre 2 milioni netti di euro a stagione più bonus.

Il difensore intanto non ci sarà nella prossima gara di campionato, la diciassettesima di Serie A, vista la squalifica per il cartellino giallo preso contro l’Inter, in quanto era in diffida. Sono ben cinque le ammonizioni subite in stagione da Mancini, il quale in 21 presenze tra campionato e coppa ha realizzato anche una rete, proprio in UEFA Conference League.