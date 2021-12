Calciomercato Roma, c’è la prima offerta | Secco rifiuto

La netta e pesante sconfitta contro l’Inter di sabato scorso ha evidenziato chiare mancanze all’interno dell’organico giallorosso.

Il calciomercato è ormai quasi alle porte e tra meno di un mese aprirà i battenti. Non che possa avvenire un miracolo ed una nuova rivoluzione, che probabilmente in parte verrà fatta l’estate prossima, anche in virtù di possibile nuova liquidità fresca dai vari giocatori in prestito.

Tiago Pinto sarà pronto ad accontentare le richieste di José Mourinho, che ad oggi corrispondono ad un centrocampista di sostanza, un terzino destro che possa far rifiatare qualche volta Rick Karsdorp e che non permetta di utilizzare giocatori adattati (vedi Ibanez, ndr) e all’occorrenza anche un difensore centrale, con possibile uscita di Marash Kumbulla. Il ruolo forse che serve di più in questo momento è proprio l’esterno. Sulla corsia di sinistra Riccardo Calafiori non offre continuità fisica (il suo ultimo infortunio risale ai primi di novembre, con un risentimento alla coscia sinistra), nonostante le ultime due partite sia andato comunque in panchina, Matias Vina rimane di conseguenza l’unico terzino di ruolo in quella corsia, in attesa del ritorno di Leonardo Spinazzola.

Calciomercato Roma, offerta per il terzino destro

Il grande dubbio rimane sul chi possa fare la riserva di Rick Karsdorp. Non essendoci Davide Santon, fuori rosa ormai da inizio stagione, le speranze erano tutte state ripiegate in Bryan Reynolds, il quale però non ha convinto nessuno, tantomeno Mourinho, pronto a lasciarlo andare in prestito.

Come riportato da ‘calciomercato.it’, si è già iniziata a muovere la Roma, con la prima offerta fatta al Norwich per Max Aarons (22 anni a gennaio), un nome che la squadra giallorossa segue da tempo. Offerta che però è stata rifiutata dal club inglese, visto che si trattava di semplice prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione è di circa 22 milioni di euro e su di lui ci sono anche Borussia Dortmund, Everton e il Tottenham di Antonio Conte. Ed è proprio quest’ultimo club ad avere maggiore possibilità di accaparrarsi il laterale.