Roma, le dichiarazioni in queste ore parlano chiaro e non lasciano spazio a dubbi. Il suo sogno è quello di esordire con Mourinho.

L’importanza di avere un mister carismatico quanto storicamente importante si riflette in plurimi aspetti. A partire dall’impatto che un nome come quello del portoghese possa avere sul brand fino ad arrivare alla sua ingerenza nelle questioni di mercato. Il tutto, ovviamente, senza sottovalutare le sue indubbie capacità, che attualmente lo annoverano tra i migliori tecnici della storia.

Ciò giustifica il motivo per il quale, nella Capitale, nonostante le reiterate (e per certi versi inattese) delusioni di questi primi mesi, l’umore non sia dei più infelici. Anche nei momenti di maggiore difficoltà, la piazza ha mostrato grande vicinanza alla squadra e, soprattutto, al suo tecnico.

Le speranze dei tifosi tutti risiedono proprio nella leadership e la grande conoscenza dello Special One, chiamato dopo le festività natalizie a invertire una tendenza apparsa altalenante e poco felice ai fini dell’obiettivo di quest’anno. Quello cioè del piazzamento in Champions, per il raggiungimento del quale risulteranno centrali le prossime mosse di Tiago Pinto.

E intanto, se in questi mesi non sono mancati encomi e felici aneddoti di ex calciatori da lui allenati, non si possono ignorare le dichiarazioni riportate dal portale rumeno Sport.Ro che ben contribuiscono a sottolineare l’importanza dell’attuale mister della Roma.

Leggi anche —> Calciomercato Roma, Pinto cala il tris | Mossa anti Inter e Juventus

Roma, l’ammissione di Iosif: “Chiamerò Mourinho”

“Mou” oltre che a rappresentare una sorta di brand, è una vera e propria icona del calcio. Globalmente conosciuta e, da alcuni, criticata, la sua figura è stata encomiata dal tecnico del Rapid Vienna, Mihai Iosif. Riportiamo di seguito le dichiarazioni rilasciate al su citato portale carpatico.

Lo stadio Giulesti del Rapid è ormai pronto e nel 2022 è prevista l’inaugurazione. A tal proposito, Iosif ha evidenziato il suo grande anelito a voler esordire nella nuova struttura proprio con i giallorossi allenati da Mourinho. “Mi piacerebbe inaugurare lo stadio con la Roma di Mourinho. Lo chiamerò per provare a realizzare il mio desiderio ma credo che sia destinato a restare tale e che non si realizzerà”.