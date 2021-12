Calciomercato Roma, Pinto cala il tris | Mossa anti Inter e Juventus

Calciomercato Roma, l’esigenza di accontentare Mourinho porterà Pinto a fare di tutto per incastrare i giusti tasselli e arrivare al suo ingaggio.

Nei prossimi giorni, come noto a tutti, sono attese importanti novità sul fronte mercato. Servirà venire incontro allo Special One per permettere lui di poter lavorare con uno scacchiere maggiormente limato e palesante meno limiti rispetto a quelli emersi in questa prima parte di stagione.

Dopo aver finalmente superato l’incubo degli scontri diretti con la bella e, per certi versi, inattesa vittoria di Bergamo, i giallorossi hanno palesato nell’incontro casalingo con la Sampdoria il limite maggiormente sciorinato in questi anni. Quello cioè della discontinuità, che attualmente impedisce a Pellegrini e colleghi di poter vantare una posizione in classifica nobile.

Pur distando sei punti, il quarto posto figura un piazzamento necessario ma al contempo, se non utopistico, di difficile riuscita. In tale ottica, la su citata campagna acquisti assume un valore tutt’altro che scontato. Diverse operazioni sono previste nelle prossime settimane ma va altresì sottolineata l’attenzione con la quale a Trigoria si stiano valutando piste destinate a infiammare la prossima estate.

Se il reparto ove maggiormente urgano rinforzi in questo periodo è il centrocampo, va al contempo evidenziato come la zona offensiva risulti una di quelle destinate a subire maggiori modifiche in futuro. In tale ottica, va presentato il nome di Lorenzo Lucca come eventuale rinforzo per la prossima estate.

Il bomber classe 2000 ha dimostrato grandi qualità in cadetteria, con la maglia del Pisa e, attualmente, su di lui si registra il forte interesse di Inter e Juventus. Anche i capitolini, complice il sicuro addio di Mayoral, sono però alla ricerca di un bomber per il futuro e non è da escludere che questo possa essere individuato nel su citato.

A Trigoria potrebbero sfruttare il forte interesse dei toscani per i tre giovani giallorossi. Come recentemente raccontatovi, il Pisa avrebbe individuato in Missori, Zalewski e Darboe i giusti elementi per acuire le proprie risorse. Starà ora a Pinto riuscire a incastrare tutti gli elementi per sottrarre ad una non poco spietata concorrenza un giovane dai grandi margini di crescita.