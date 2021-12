Calciomercato Roma, scatto in zona Champions League | Sta per firmare

Calciomercato Roma, scatto in zona Champions League: l’esterno sta per firmare e domani dovrebbe essere il giorno dell’annuncio

Il primo colpo del mercato di gennaio non lo piazza purtroppo la Roma. Ma ci pensa l’Atalanta a pescare in Serie A un elemento che era stato accostato anche ai giallorossi nelle scorse settimane. Ma si sapeva, anche, che la Dea aveva piazzato il sorpasso. Adesso la trattativa è chiusa. Un affare da 22 milioni di euro più bonus.

il Sassuolo e la squadra di Gasperini infatti hanno trovato un accordo per Boga. L’esterno offensivo andrà a giocare in Lombardia nella squadra che è in lotta per un piazzamento Champions e che si giocherà l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Un colpaccio per la squadra nerazzurra, che ha bruciato la concorrenza di tutte le altre. Anche della Roma. Pinto, infatti, ci aveva pensato. Ma non ha piazzato l’affondo decisivo.

Calciomercato Roma, Boga firma domani

Boga, soprattutto per la prossima stagione, poteva diventare un obiettivo realmente concreto per la squadra giallorossa. Un esterno abile nell’uno contro uno che riesce anche a vedere la porta con regolarità. Non ci sarà però per il prossimo mese, visto che è stato convocato dalla Costa D’Avorio per la Coppa d’Africa. Gasperini infatti ce lo avrà a disposizione solamente nel prossimo mese di febbraio.

L’annuncio ufficiale infine di questo primo colpo di mercato dovrebbe arrivare già nella giornata di domani. Insomma, Pinto, che guardava con interesse all’ivoriano per rinforzare la rosa, dovrà virare verso altre soluzioni. Ripetiamo: non era sicuramente un elemento da prendere in questa sessione invernale di mercato, ma per la prossima stagione avrebbe sicuramente potuto far comodo.