Calciomercato Roma, colpaccio in Premier | La protesta social dei tifosi

Il calcio italiano si gode la pausa natalizia dopo l’ultima giornata del girone d’andata. Sul fronte calciomercato c’è da registrare la protesta social dei tifosi.

Riflettori puntati sul calciomercato di riparazione in casa Roma. La data del 3 gennaio è alle porte e con essa l’apertura ufficiale della finestra invernale di trattative. I giallorossi tentano il colpaccio in Inghilterra, ma c’è da registrare la dura protesta social dei tifosi. Ecco l’ultimo scenario da registrare in Premier League.

La Roma ha chiuso il 2021 con un deludente pareggio interno. L’1-1 trovato contro la Sampdoria ha ridimensionato gli entusiasmi, dopo la favolosa vittoria di Bergamo. Giallorossi che hanno chiuso il girone d’andata al sesto posto, a meno sei punti dalla quarta posizione valida per l’accesso in Champions League. Costante stagionale, oltre ai risultati altalenanti, è stata l’ammissione pubblica di Mourinho sulla qualità della rosa a disposizione. Il tecnico portoghese non ha mai fatto mistero di aver bisogno di rinforzi di qualità, in diversi ruoli la coperta è decisamente troppo corta. Ancora una volta il duo lusitano Pinto-Mou pesca in Premier League, ma i tifosi protestano vivacemente sui social.

Calciomercato Roma, colpaccio in Premier League: tifosi furiosi sui social

E’ delle scorse ore la notizia dei contatti avviati tra Tiago Pinto e l’Arsenal. Ancora una volta il portoghese è a caccia di rinforzi in terra inglese e bussa nuovamente alla porta dei Gunners. I tifosi del club londinese però protestano, memori della fumata nera arrivata sull’affare Xhaka in estate.

Tutte le attenzioni si stanno concentrando sul nome di Ainsley Maitland-Niles. Il duttile centrocampista, classe 1997, è in rotta col club di Londra e Tiago Pinto avrebbe già avviato i contatti, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore. Novità di mercato che però ha scatenato la protesta dei tifosi dell’Arsenal, che hanno riversato la loro rabbia su Reddit. Si legge, tra i tanti commenti contro la compagine giallorossa, tifosi che dettano condizioni economiche e c’è anche chi si oppone alla cessione.