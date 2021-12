La Roma si prepara all’imminente apertura del calciomercato invernale, con una nuova pista in Premier. Pinto ha già avviato i contatti col club.

E’ iniziato il countdown che porterà all’apertura della finestra di mercato invernale. In casa Roma si attende con trepidazione la fatidica data del 3 gennaio e Tiago Pinto sta cercando di bruciare la concorrenza. In Premier League rilanciano l’interesse concreto del portoghese, che ha già avviato i contatti col club per regalarlo a Mourinho a gennaio.

In casa Roma si attende con trepidazione l’inizio della finestra di calciomercato di riparazione. Nella sessione invernale si aspettano tanti movimenti nella squadra giallorossa, sia in entrata che in uscita. Nella prima metà stagionale Mourinho non ne ha mai fatto un mistero, la rosa giallorossa necessita rinforzi. Il primo tassello per soddisfare le richieste del tecnico potrebbe arrivare, ancora una volta, dal campionato inglese. In Premier League non hanno alcun dubbio, Tiago Pinto si sta muovendo per bruciare la concorrenza.

Calciomercato Roma, novità assoluta per Mou | Contatti avviati

Secondo quanto riportato in queste ore da Espn la nuova pista in Premier sembra già avviata. Il profilo è più che gradito da Mou, come vi avevamo raccontato poco tempo fa. Il gm portoghese avrebbe già avviato i contatti per strappare il nuovo centrocampista da regalare allo Special One.

Ora il candidato numero uno come rinforzo per la mediana giallorossa risponde al nome di Ainsley Maitland-Niles. Centrocampista inglese che fa della duttilità la sua arma migliore. Il classe 1997 è in rotta col club londinese e rappresenta un profilo molto gradito al tecnico della Roma. Mou lo aveva richiesto già quando sedeva sulla panchina del Tottenham, stavolta non vuole restare a bocca asciutta. Pinto si sta muovendo con rapidità per bruciare la concorrenza e regalare il primo, agognato, rinforzo invernale a Josè Mourinho.