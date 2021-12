Calciomercato Roma, effetto domino | Monchi fa sorridere Pinto

Calciomercato Roma, effetto domino. Monchi potrebbe far sorridere Pinto già nel prossimo mese di gennaio. Affare praticamente fatto

Un effetto domino che si potrebbe scatenare già a gennaio e che potrebbe far sorridere Tiago Pinto. In aiuto? Ci dovrebbe essere Monchi, il direttore sportivo del Siviglia, con un passato in giallorosso. Della notizia in questione vi avevamo già parlato in tempi non sospetti, adesso sembra realmente tutto fatto.

Secondo quanto riportato da todofichajes.com infatti, il Chelsea avrebbe praticamente chiuso per Koundé del Siviglia. Un affare che si dovrebbe concretizzare già nel prossimo mese di gennaio e che aprirebbe, di fatto, a una possibile cessione della Roma. Magari riuscendo anche a mettere da parte un buon gruzzolo di milioni da investire nella prossime finestra di calciomercato.

Calciomercato Roma, Kumbulla nel mirino del Siviglia

Sì, perché Kumbulla, già da qualche tempo, sarebbe stato messo nel mirino del Siviglia appunto per andare a coprire il buco lasciato dal difensore che è pronto a prendere la direzione Premier League. E si è parlato, nelle scorse settimane, anche della possibilità che il club spagnolo lo possa prendere a titolo definitivo senza nemmeno stare a pensare alla possibilità di un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Che poi sarebbe quella che tutte le società vorrebbero in un momento così della stagione, a gennaio quindi, quando si cerca di aggiustare la rosa per andare a chiudere la stagione.

In poche parole, Pinto potrebbe non solo cedere un calciatore che non è sicuramente nelle grazie dello Special One, ma avere anche quel budget che serve per andare a sostituirlo. Un bel regalo sotto l’albero. Vedremo.