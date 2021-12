Calciomercato Roma, torna di moda un obiettivo estivo | Fissato il prezzo

La Roma segue diverse piste per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho durante il calciomercato invernale. E torna attuale un nome circolato in estate.

Le grandi manovre di calciomercato si apprestano ad entrare nel vivo. A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale, la Roma si presenta ai nastri di partenza come una delle squadre che potrebbero giocare un ruolo da protagoniste. D’altra parte José Mourinho, nel corso di questa prima metà di stagione, ha in più occasioni ribadito la necessità di rendere più equilibrata la rosa giallorossa. Un’operazione da portare avanti sessione dopo sessione, a partire proprio da gennaio.

L’allenatore portoghese è convinto che con qualche innesto di livello la Roma possa dire la sua fino in fondo per centrare quel quarto posto che significherebbe qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Certo, la concorrenza non manca, ma Mou vorrà provarci fino alla fine. E ha già indicato al General Manager Tiago Pinto le necessità più urgenti per rinforzare la squadra.

Calciomercato Roma, torna di moda un vecchio obiettivo | C’è il prezzo

Le priorità sono ben note: Mourinho è convinto che sia indispensabile intervenire in difesa, dove servirà acquistare un vice Karsdorp, e a centrocampo. In mediana gli unici su cui l’allenatore fa pieno affidamento sono Veretout e Cristante. E in una stagione che vedrà la Roma impegnata anche in Europa, ampliare le possibilità di scelta in mezzo al campo diventa un’esigenza impellente. Per questo Pinto valuta diversi profili da inserire a gennaio nella batteria di centrocampisti a disposizione del tecnico.

Tra loro, secondo quanto afferma oggi La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare d’attualità Bruno Guimaraes, ventiquattrenne centrocampista del Lione. Il brasiliano – con passaporto spagnolo – piace per caratteristiche tecniche e fisiche e già in estate, come vi avevamo raccontato, la Roma aveva sondato il terreno per portarlo in Italia. E se sul giocatore non ci sono dubbi, qualche problematica potrebbe derivare dalla necessità di trovare un accordo economico. Il Lione, infatti, valuterebbe Guimaraes non meno di una trentina di milioni. Una cifra importante che non è detto che la Roma possa decidere di sborsare già a gennaio.