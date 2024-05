Scambio con Lukaku, altro che Napoli: firma choc in Serie A

Lukaku al Milan, scambio choc dopo l’addio alla Roma. Ecco cosa sta succedendo.

Tante questioni meriteranno approfondimenti e valutazioni nel corso delle prossime settimane, in casa Roma e non solo. La squadra di De Rossi, dopo l’eliminazione in semifinale di Europa League contro una delle compagini più importanti e in forma di questa stagione a livello europeo, si giocherà stasera uno spezzone importantissimo di futuro, ai fini di un piazzamento in Champions che potrebbe fungere da grande discriminante per gli apparecchiamenti dei Friedkin.

Disambiguata la posizione di De Rossi, che sarà sulla panchina della Roma anche durante la prossima stagione, in casa Roma restano da chiarire diversi aspetti, a partire dall’individuazione di un direttore sportivo che, pur non essendo ancora stato ufficializzato, potrebbe rispondere al nome di Ghisolfi. Indipendentemente dalla scelta finale, importanti decisioni attendono i piani alti di Trigoria, in vista dei cambiamenti dirigenziali, ma anche e soprattutto di un calciomercato che nobili novità potrebbe arrecare tra le fila della Roma.

Calciomercato Roma, scambio Chelsea-Milan per Lukaku: ecco Maignan

Come noto, diversi elementi lasceranno la capitale a giugno, a partire da chi, come Spinazzola o Rui Patricio, sia ad un mese dalla scadenza contrattuale e, ad oggi, ben lungi da discorsi o trattative per il rinnovo. Chiaro, ovviamente, anche il futuro di Renato Sanches, così come parrebbe abbastanza indirizzato quello di uno Huijsen che ha trovato, dopo le prime partite, sempre meno spazio.

Discorsi a parte merita, invece, la situazione Lukaku, dipendente dagli aneliti del calciatore, dalla decisione della stessa Roma e, ancora, dalla posizione di un Chelsea che continua a valutarlo circa 40 milioni di euro. Coinvolto in potenziali scenari di mercato con il Napoli o che lo potrebbero riportare ad essere attratto dalle opportunità arabe, il futuro di Big Rom potrebbe legarsi anche ad eventuali ingerenze di Antonio Conte.

Come per il mister leccese, anche per l’ex Inter non è stato chiarito ancora il possibile proseguimento di carriera, per il quale non è da escludersi un clamoroso ritorno in quel di Milano, questa volta sulla sponda rossonera. Il Chelsea, come noto, non chiude di fronte a possibili ipotesi di scambio e non è da escludersi l’apparecchiamento di dialoghi e possibili trattative sull’asse Londra-Milano che coinvolgano Lukaku e Maignan.

Tra i migliori elementi della rosa di Pioli, il portiere francese non è reduce dalla sua migliore stagione, ma ha comunque preservato lo status di nel suo ruolo, con un valore di mercato che potrebbe non discostarsi moltissimo da quello del centravanti belga.