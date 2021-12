Calciomercato Roma, accordo trovato | Apertura improvvisa

Calciomercato Roma, è stata trovata l’intesa con il calciatore: a questo punto, la fumata bianca diventa sempre più concreta.

La trattativa Boga-Atalanta ormai in dirittura d’arrivo ha de facto avviato le danze di una sessione invernale di calciomercato nella quale anche (e soprattutto) i top club sono alla ricerca di nuovi rinforzi per dare l’assalto agli obiettivi stagionali.

Ne sa qualcosa la Roma, con Pinto alla spasmodica ricerca di un centrocampista da consegnare a Mou in tempi relativamente brevi: gli obiettivi del general manager giallorosso potrebbero però intrecciarsi, scontrandosi, con quelli dell’Inter che, come i capitolini, potrebbe rimpolpare la propria mediana. Oltre a Frattesi, attenzionato da entrambi i club ma per il cui assalto si potrebbe attendere la prossima estate, i nerazzurri continuano a tenere d’occhio l’evolversi della situazione legata a Nahitan Nandez, ormai ai ferri corti con il Cagliari e pronto per una nuova esperienza. Accostato con forza alla Roma lo scorso giugno, il profilo della mezzala ex Boca è ritornata prepotentemente in auge nel dossier di Tiago Pinto, che però se la dovrà vedere con l’incedere dei Campioni d’Italia uscenti.

Calciomercato Roma, “accordo Inter-Nandez”: c’è l’apertura del Cagliari

A tal proposito, secondo quanto riportato da “Repubblica“, l’Inter avrebbe già trovato un accordo di massima con l’entourage del centrocampista, che si sarebbe potuto vestire di neroazzurro già qualche mese, con Marotta che alla fine decise di virare su Dumfries. Ma c’è di più: il Cagliari, che sembrava piuttosto recalcitrante all’idea di cedere in prestito uno dei propri gioielli, avrebbe ammorbidito la propria posizione, aprendo al prestito oneroso da 4 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato il prossimo giugno. Insomma, la strada sembra tracciata: i primi tasselli del puzzle sono stati sistemati, e il traguardo non è più tanto lontano, anche se Marotta potrà effettuare il blitz decisivo solo in caso di partenza di Matias Vecino.