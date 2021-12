Calciomercato Roma, svolta a centrocampo | Affare in Serie A

Calciomercato Roma, svolta a centrocampo per Tiago Pinto. Affare in Serie A che sblocca le entrate del general manager portoghese

Svolta in mezzo al campo per la Roma. Soprattutto per Tiago Pinto, che potrebbe avere le mani libere per accelerare verso quei colpi in entrata. Secondo quanto riportato da Il Messaggero in edicola questa mattina infatti, ci potrebbe essere un accordo in Serie A per uno degli esuberi giallorossi.

Su Diawara infatti ci sarebbe il Cagliari di Mazzarri, alla ricerca di un elemento in mezzo al campo per cercare di raggiungere la salvezza. E Pinto potrebbe agevolare anche l’uscita, anzi vorrebbe farlo, per avere una certa libertà nel cercare un altro innesto da regalare a Mou, dopo quello che sembra ormai fatto di Maitland-Niles.

Calciomercato Roma, Diawara verso il Cagliari

Un’operazione quella di Diawara al Cagliari, che potrebbe andare in porto anche senza mettere Nandez nel mezzo. Sì, perché Tiago Pinto negli scorsi mesi aveva pensato anche al cagliaritano per la propria rosa, ma poi non se ne fece nulla. La voce di Nandez è tornata in auge nelle scorse settimane, magari inserendolo in uno scambio. Ma adesso sembra che questa pista si sia raffreddata. Con la certezza, però, che l’addio di Amadou rimanga comunque possibile. E anche molto.

Insomma, una nuova uscita in programma così come quella di Villar. Ormai Mourinho ha fatto le proprie scelte. E vengono confermate anche dalle trattative che il gm giallorosso ha imbastito. Soluzioni che devono essere trovate comunque nello spazio di poco tempo. Il mercato non aspetta.