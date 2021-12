Roma, svolta per Mourinho | E’ già a Trigoria

Roma, Mourinho sorride. E’ già a Trigoria e sarà a disposizione del tecnico in vista della ripresa del campionato

Può sorridere José Mourinho. Può essere davvero felice di quello che è successo proprio in questi giorni. Un enorme esempio di attaccamento alla maglia – e non poteva essere altrimenti – da parte del giocatore maggiormente rappresentativo. Insomma: Lorenzo Pellegrini dimostra ancora una volta di meritare la fascia da capitano.

Il centrocampista, che ha chiuso fuori il 2021, ha deciso di anticipare il suo rientro nella Capitale dopo pochi giorni a Dubai con la famiglia. Il motivo è presto spiegato: vuole essere a disposizione dello Special One per la prima gara del nuovo anno, quella in programma il 6 gennaio contro il Milan a San Siro. Vuole esserci a tutti i costi. E anticipando il lavoro non dovrebbero esserci problemi.

Roma, Pellegrini è già a lavoro

Così come riportato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Pellegrini già oggi è al centro sportivo Fulvio Bernardini per lavorare. Un lavoro mirato per cercare di mettersi alle spalle il problema muscolare che lo ha costretto a stare fuori. Il capitano svolgerà un richiamo di preparazione per essere pronto, anche al rientro dei compagni, di tornare a lavorare in gruppo. Quello di Pellegrini è un recupero fondamentale per Mourinho. Che potrebbe anche decidere di tornare al 4-2-3-1. Anche se, il 3-5-2 che lo Special One sta utilizzando in questo momento, dà ampie garanzie soprattutto nella fase di non possesso palla. Ma una squadra come la Roma non può basarsi solamente sulla difesa a tre. E deve, visti gli uomini qualitativamente validi che ha in rosa, cercare di azzannare le partite e non aspettarle.

E non c’è nessuno, meglio di Pellegrini, che può dare davanti quella qualità che serve. E poi è uno che segna. Che fa segnare. Un giocatore totale.