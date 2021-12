Calciomercato Roma, la spunta Spalletti | Scippo e colpo a zero

Ancora una volta, sulla sua strada la Roma potrebbe trovare Luciano Spalletti. Il Napoli starebbe infatti tentando di mettere a segno un colpo a parametro zero.

Ancora pochi giorni e il calciomercato avrà ufficialmente inizio. La finestra invernale di trasferimenti si aprirà il prossimo 3 gennaio, ad appena tre giorni dalla ripresa del Campionato. Nel giorno della Befana, infatti, la Serie A ripartirà dopo la sosta natalizia e per la Roma sarà subito big match: i giallorossi saranno infatti impegnati sul campo del Milan per una sfida dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà.

Intanto i calciatori si godono qualche giorno di riposo e relax, in vacanza con le famiglie, prima di rientrare a Trigoria per ricominciare a lavorare in vista della seconda parte di stagione. E se Mourinho aspetta a braccia aperte il rientro di qualche infortunato – Pellegrini ed El Shaarawy, senza dimenticare Spinazzola – anche dal calciomercato potrebbero presto arrivare novità importanti.

Calciomercato Roma, la spunta Spalletti | Il Napoli fiuta il colpo a zero

La dirigenza della Roma ha infatti ben chiare le priorità in vista di questa sessione di calciomercato: l’arrivo di un vice Karsdorp e l’innesto di un centrocampista di spessore. Due colpi che Mourinho reclama da tempo, viste le bocciature senza appello di Reynolds da una parte e di Diawara e Villar dall’altra. Tiago Pinto sa bene di non poter sbagliare: lavora su diversi profili ormai da mesi e regalare al tecnico l’acquisto giusto potrebbe risultare decisivo nella corsa al quarto posto.

Secondo le voci che circolano nelle ultime ore, però, un altro dei possibili obiettivi della Roma rischia seriamente di sfumare. Parliamo di Florian Grillitsch, accostato da tempo ai colori giallorossi e apparso, nei giorni scorsi, davvero ad un passo dal sì. Ora le cose sarebbero cambiate e, secondo quanto riporta oggi Il Tempo, per il centrocampista austriaco sarebbe in pole position il Napoli di Luciano Spalletti. Gli Azzurri preleverebbero il giocatore a fine stagione, piazzando così un colpo a parametro zero. Un’ipotesi tutta da confermare, visto che le vie del calciomercato sono imprevedibili. Ma che se trovasse riscontri imporrebbe alla Roma la necessità di trovare in fretta una pista alternativa.