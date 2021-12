Calciomercato Roma, confermata anticipazione ASRL | Trattativa in Ligue 1

In casa Roma si guarda con attenzione all’imminente apertura del calciomercato di gennaio. E c’è un nome che sembra tornare prepotentemente d’attualità.

Ci siamo: il calciomercato invernale è alle porte e la Roma si prepara a tuffarsi nella sessione di trasferimenti per rinforzare la rosa come richiesto da José Mourinho. Mentre il Campionato è fermo per osservare la pausa legata alle festività natalizie, la dirigenza giallorossa non conosce giorni di vacanza. L’obiettivo per questa finestra di mercato è infatti duplice ed ambizioso: non solo inserire in rosa quegli elementi capaci di innalzarne il livello, ma riuscire a farlo nel più breve tempo possibile.

Il calendario infatti non fa sconti e alla ripresa del Campionato la Roma sarà attesa da due impegni importanti: la trasferta di San Siro contro il Milan e subito dopo la sfida dell’Olimpico contro la Juventus. E’ di tutta evidenza che Mourinho sarebbe felice di poter contare su qualche rinforzo sin dalle primissime, importanti battute del girone di ritorno. Un obiettivo non semplice, visti i tempi strettissimi, ma sul quale si cercherà di lavorare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, intoppi nella trattativa | Piano B per il club

Calciomercato Roma, torna di moda una pista estiva | La situazione

Il calciomercato, per quanto riguarda la Serie A, aprirà infatti i battenti il prossimo 3 gennaio. Ciò significa che, con il match contro il Milan fissato per la Befana, i tempi per portare a termine un trasferimento saranno davvero ridottissimi. Tiago Pinto ci proverà: il General Manager ha lavorato su più profili in questi mesi e si prepara ad affondare per gli obiettivi individuati insieme a Mourinho. E se importanti novità sono arrivate ieri sul vice-Karsdorp, oggi sembra essere cambiato qualcosa sul fronte del centrocampista.

Il nome che è tornato a circolare con forza nelle ultime ore è quello di Boubacar Kamara. Ventidue anni, forte fisicamente, il mediano del Marsiglia va in scadenza nel prossimo giugno. Di lui vi avevamo già parlato qualche tempo fa, anticipando un forte interessamento giallorosso. Per non perderlo a zero il club francese è ben disposto a una sua cessione già a gennaio. Tanto che, come sottolinea Il Tempo, la dirigenza dell’OM lo avrebbe già offerto a diverse squadre in giro per l’Europa. E’ bene ricordare che i rapporti tra con la Roma sono ottimi, come dimostrano le operazioni che hanno portato in Ligue 1 Pau Lopez e Cengiz Under. Kamara risponde a pieno al profilo che la Roma sta cercando, sia per caratteristiche tecniche che fisiche. Il ragazzo inoltre è in grado di agire anche come difensore centrale. Un nome da tenere d’occhio: potrebbe essere lui il regalo in mediana per Mou.