Calciomercato Roma, intoppi nella trattativa | Piano B per il club

La situazione legata al calciatore è tutta in divenire. La Roma potrebbe tenerlo in rosa ma tutto dipenderà dalle occasioni di calciomercato.

Vicina al primo colpo della sessione invernale del mercato, la società giallorossa continua a pensare da una parte a come rinforzare la rosa, ma dall’altra anche a come sfoltirla con la cessione di ulteriori giocatori che non rientrano più nei piani tecnici.

Tra questi da tempo ci sono il difensore centrale Federico Fazio e il terzino Davide Santon. Per entrambi la Roma continua a cercare una soluzione immediata, ma difficilmente lasceranno la capitale prima del 30 giugno, un po’ come era accaduto per Juan Jesus e Bruno Peres. Poi ci sono calciatori che sono sì in prima squadra e che hanno avuto – chi più chi meno – un minutaggio offerto dal tecnico José Mourinho, ma anche in questo caso si cercherà una nuova sistemazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Futuro in Serie A

Calciomercato Roma, la situazione Borja Mayoral

Tra questi c’è sicuramente Borja Mayoral, il quale è passato dalle 47 presenze della stagione 2020-2021, sotto la guida di Paulo Fonseca, alle sole 10 attuali. Contro il CSKA Sofia in Conference League e contro lo Spezia in campionato, sembrava avesse conquistato un po’ di fiducia in più sullo Special One, ma la panchina contro Atalanta e Sampdoria ha poi rimesso le cose come erano prima.

Nelle ultime settimane per il 24enne attaccante spagnolo di proprietà del Real Madrid, per il quale la Roma ha un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, si era parlato della Fiorentina, a caccia dell’erede di Dusan Vlahovic. Ed è proprio qui il punto. Secondo quanto riportato da ‘violanews.com’, difficilmente il giovane centravanti serbo lascerà la Toscana prima di giugno, motivo per il quale le garanzie che Mayoral avrebbe richiesto sul minutaggio, Vincenzo Italiano non potrebbe più offrirgli. Per questo il club di Rocco Commisso starebbe virando su altri giocaotri, un piano B che porta i nomi di Caicedo e Nzola.