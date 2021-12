Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Futuro in Serie A

La Roma si avvicina al calciomercato piazzando già un colpo in entrata. Per le uscite invece c’è tanto lavoro.

Sulla stessa lunghezza d’onda del mercato svolto in estate, Tiago Pinto è pronto a regalare nuovi rinforzi a José Mourinho. Una seconda parte di stagione dove si arriverà al gran finale – almeno sperano a Trigoria – con ancora tutti gli obiettivi di stagione in piena corsa.

Da una parte la UEFA Conference League, con il prossimo impegno previsto per il 10 marzo 2022, giorno della gara di andata degli ottavi di finale, dall’altra la Coppa Italia e l’obiettivo quarto posto in campionato. Tutto ancora in corsa, tra alti e bassi di una stagione – la prima dello Special One – dove si è comunque svolto un grande lavoro di operazioni tra entrate e uscite. Intanto uno dei club più in difficoltà di questa prima metà di stagione è il Cagliari, il quale sta cercando nuovi rinforzi.

Calciomercato Roma, futuro in Serie A per Calafiori

Come riporta ‘La Nuova Sardegna’, ci sarà davvero poco margine di errore nel girone di ritorno per il Cagliari di Walter Mazzarri. Il presidente Tommaso Giulini per il secondo anno consecutivo ha esonerato il tecnico scelto l’estate. La scorsa stagione era toccato a Eusebio Di Francesco e quest’anno a Leonardo Semplici. Sta comunque facendo molta fatica Walter Mazzarri, che ha provato a portare la sua tanta esperienza sulla panchina sarda.

Esperienza che da una parte il club cerca anche dai giocatori e possibilmente dal mercato. Non solo, però, perché da tempo il Cagliari è sulle tracce di Riccardo Calafiori dalla Roma. Dalbert potrebbe essere ceduto, mentre Lykogiannis è in scadenza di contratto – difficile il rinnovo – e sulla corsia di sinistra oltre al giovane classe 2002 del vivaio capitolino, piace anche Ansaldi del Torino. Tra i tanti nomi che sono stati accostati alla compagine sarda c’è anche quello di Marash Kumbulla, che piace anche al Napoli di Spalletti. Tornando al terzino sinistro, soprattutto in vista del ritorno di Leonardo Spinazzola, Calafiori potrebbe trovare meno spazio.