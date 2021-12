Nuovo scenario di calciomercato in casa Roma. Tiago Pinto potrebbe sfruttare l’ennesimo assist dalla Francia, le ultime in vista di gennaio.

I tifosi della Roma attendono con trepidazione l’apertura del calciomercato invernale. I giallorossi hanno deciso di muoversi con largo anticipo, Tiago Pinto sembra essere ad un passo dal primo affare. Mercato che si sblocca e scenari che cambiano repentinamente, anche per quanto riguarda il fronte delle uscite. Ecco il nuovo assist dalla Francia, ora a gennaio può cambiare tutto.

L’apertura della sessione invernale di calciomercato è alle porte. Il 3 gennaio ci sarà l’apertura ufficiale della sessione di riparazione e la Roma sta cercando di muoversi in anticipo. Memore della scorsa sessione estiva, che non consegnò il nuovo centrocampista a Mourinho, stavolta Pinto sta tentando l’affondo decisivo con largo anticipo. Ironia della sorte ancora una volta coinvolto l’Arsenal, ma stavolta la fumata bianca sembra sempre più vicina. Giallorossi che stanno per assicurarsi Maitland-Niles dal club londinese, calciatore che gioca sia a centrocampo che sulla fascia destra. Un “doppio” rinforzo necessario per Mou, che potrebbe sbloccare anche il mercato in uscita.

Calciomercato Roma, assist dalla Francia | Via libera Pinto

Tanti i nomi sul fronte uscita per la Roma, Tiago Pinto cercherà di piazzare molti esuberi in questa sessione. In tal senso una pista viene rilanciata in Francia, come vi avevamo anticipato una settimana fa. Ancora una volta il Marsiglia potrebbe tirare l’acqua al mulino giallorosso, come fu per Pau Lopez ed Under, entrambi ceduti la scorsa estate al club francese. Stavolta Sampaoli avrebbe puntato un nuovo esubero in casa giallorossa.

Il club francese avrebbe avviato i contatti per assicurarsi le prestazioni sportive di Amadou Diawara. Il centrocampista ex Napoli ha visto pochissimo il campo con Mourinho e l’arrivo di forze nuove nella zona mediana gli chiuderebbe ancor di più le porte. Secondo il sito francese Le10sport.fr il Marsiglia avrebbe avviato i primi contatti per il classe 1997, prossimamente impegnato nella Coppa d’Africa. Ennesimo assist per Tiago Pinto, obbligato a fare cassa il più possibile con gli esuberi nella rosa.