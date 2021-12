Calciomercato Roma, altro affare col Marsiglia | Pinto sbloccato

Calciomercato Roma, a gennaio è in vista un altro affare con il Marsiglia. Pinto sblocca in questo modo le trattative in entrata

I marsigliesi in aiuto di Pinto. Il Marsiglia guarda ancora in casa Roma per rinforzare la propria rosa. Il club francese, insomma, dopo aver preso in estate in prestito con obbligo di riscatto due esuberi importanti, vale a dire Pau Lopez e Under, potrebbe portarne un altro via da Trigoria. Una situazione che questa mattina è stata resa nota da Il Tempo.

Ci sarebbe già stato un sondaggio con l’entourage del calciatore. Quindi, oltre il Francoforte, che ieri sembrava fosse tornato alla carica per Diawara, c’è anche il club francese sulle tracce del centrocampista che con José Mourinho ha accumulato solamente 300 minuti nel corso di questa stagione e una sola presenza dal primo minuto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, clamoroso ritorno dall’Inghilterra

Calciomercato Roma, approccio Diawara

C’è da dire comunque che il Marsiglia ancora non ha avviato nessun contatto con la società giallorossa ma si sarebbe mosso solamente con chi gestisce gli interessi di Diawara. Ma qualora ci fosse un’apertura da parte dello staff del centrocampista, allora ci potrebbe essere in pochi giorni anche il passaggio allo step successivo. Così come abbiamo anticipato ieri, Pinto non si metterebbe di traverso qualora venisse richiesto un prestito: anche perché, il general manager portoghese, andrebbe a risparmiare una buona parte dell’ingaggio di Diawara che è di 2 milioni di euro. Ci guadagnerebbe in ogni caso, insomma.

La cosa certa arrivati a questo punto è che la Roma piazzerà il calciatore entro gennaio. Per la gioia di Pinto che sbloccherebbe il mercato in entrata e potrebbe prendere senza troppi problemi quel centrocampista che è stato richiesto dallo Special One subito dopo la chiusura delle trattative estive.