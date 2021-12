Calciomercato Roma, arriva Maitland-Niles | Cifre e dettagli

La Roma è decisa ad intervenire con decisione sul calciomercato invernale. Il primo rinforzo sembra esser stato individuato, ecco cifre e dettagli.

Il calcio europeo si prepara all’imminente apertura della sessione di calciomercato. In casa Roma si aspettano tanti movimenti dalla finestra invernale ed ora anche il primo rinforzo sembra stato individuato. I giallorossi sono vicinissimi a Maitland-Niles, calciatore al passo d’addio con l’Arsenal. Ancora una volta i giallorossi pescano in Inghilterra, ecco cifre e dettagli dell’operazione, riportati da Sky.

La Roma prova ad accelerare i tempi in vista del prossimo calciomercato di riparazione. I giallorossi, come vi abbiamo raccontato poco fa, sono vicinissimi al primo rinforzo per Mourinho. Tiago Pinto era al lavoro da mesi, spinto dalle richieste esplicite del tecnico portoghese. Ancora una volta il general manager giallorosso ha svolto le sue trattative in Premier League, stavolta andando a bussare in casa Arsenal. L’ultima trattativa col club londinese non andò come auspicato, con l’affare Xhaka sfumato all’ultimo. Stavolta lo scenario sembra completamente dalla parte dei giallorossi, ora spuntano anche dettagli e cifre dell’operazione.

Leggi anche: Maitland-Niles-Arteta | Il post che fece infuriare i tifosi dell’Arsenal

Calciomercato Roma, ecco Maitland-Niles | Cifre e dettagli

Il centrocampista, impiegabile anche sulla fascia, è pronto a separarsi dal club inglese. Ennesimo rinforzo dalla Premier League per i giallorossi, che dal campionato inglese hanno scelto anche portiere e centravanti nella sessione estiva. Calciatore duttile, classe 1997, nasce centrocampista ma può essere impiegato anche sulla fascia destra, garantendo un rinforzo per due reparti in casa giallorossa.

Mourinho è pronto ad abbracciare il primo regalo invernale, ma mancano ancora alcuni passaggi fondamentali. Come riportato da Sky il sogno del tecnico portoghese è di averlo a disposizione già entro i primi di gennaio, ma non sarà semplice. Il calciatore infatti è risultato positivo al Covid-19 ed è fermo da sei giorni. Da limare anche l’accordo economico tra le parti: si tratta su una base tra i 500 e i 750 mila euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Sono ore caldissime per il primo rinforzo da regalare a Mourinho.