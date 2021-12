Ultim’ora in casa Sky che coinvolge direttamente la Roma. I giallorossi sono ad un passo dal primo rinforzo sul calciomercato invernale.

La Roma è decisa ad intervenire con una certa urgenza sul calciomercato di riparazione. I giallorossi, secondo quanto riporta l’ultima ora Sky, sono ai dettagli per regalare il primo rinforzo a Josè Mourinho. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa che ora sembra in dirittura d’arrivo.

Ultim’ora importantissima che irrompe sul mercato della Roma. I giallorossi sono decisi ad intervenire tempestivamente sul calciomercato invernale. L’annuncio appena lanciato in casa Sky avvicina con decisione il primo rinforzo dalla sessione invernale. Nuovamente Tiago Pinto va a pescare in Premier League, tanti i rinforzi giunti dal calciomercato inglese. Ecco le ultime sulla trattativa che può portare il primo regalo per Josè Mourinho. Un nome a sorpresa ma non troppo, come la nostra redazione vi aveva anticipato poco tempo fa.

Calciomercato Roma, annuncio Sky | Primo rinforzo per Mou

Conferma schiacciante in casa Sky, i giallorossi sono ad un passo dal primo rinforzo sul calciomercato invernale. A rilanciare con decisione l’imminente chiusura è stato Gianluca Di Marzio, secondo l’esperto di mercato Roma ed Arsenal avrebbero trovato la quadra per il trasferimento.

Il primo regalo per Mourinho è il duttile centrocampista Ainsley Maitland-Niles. Il classe 1997 può giocare anche sulla fascia destra, questo aspetto potrebbe aver fatto la differenza nell’accellerata improvvisa della trattativa. Il calciatore è legato da un contratto fino al 2023 all’Arsenal. Finora in stagione ha collezionato 11 presenze col club londinese, per un totale di 472 minuti giocati tra Premier League ed EFL Cup. Non è un mistero che Mourinho ha chiesto uno sforzo alla società in vista del mercato di riparazione. L’aspetto da non sottovalutare è la tempestività con cui sembra muoversi Tiago Pinto, conscio di quanto sia urgente trovare rinforzi per rafforzare la rosa giallorossa.