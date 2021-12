Nuovo retroscena di calciomercato che coinvolge Arsenal e Roma. I giallorossi sono ad un passo dal primo rinforzo, che scatenò i tifosi sul web.

Il calcio europeo attende con trepidazione l’apertura del calciomercato invernale. In casa Roma sembra esser stato definito il primo regalo per Josè Mourinho, ancora una volta dal campionato inglese. Il calciatore scatenò un putiferio social tempo fa, con i tifosi dell’Arsenal infuriati col proprio tecnico. Ecco cosa successe tra Maitland-Niles e Mikel Arteta.

Sempre meno giorni ci separano dall’apertura ufficiale del calciomercato invernale. La Roma sembra decisa ad intervenire con urgenza, con Josè Mourinho che sembra pronto ad abbracciare il primo rinforzo. Ancora una volta Tiago Pinto ha deciso di puntare in Premier League, scegliendo il primo rinforzo in casa Arsenal. Con i Gunners quest’estate ci fu un vero e proprio giallo di mercato, legato al mancato approdo di Xhaka in maglia giallorossa. Il centrocampista svizzero sembrava ad un passo da lasciare Londra per Trigoria, poi l’intervento del tecnico del club londinese è stato decisivo, fino al rinnovo contrattuale. Stavolta ci sono tutti i presupposti per la fumata bianca, Ainsley Maitland-Niles sembra essere il primo rinforzo per Mou.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Pinto cala il tris | Mossa anti Inter e Juventus

Maitland-Niles-Arteta | Il post che fece infuriare i tifosi dell’Arsenal

Il centrocampista, adattabile anche sulla fascia, ha un passato piuttosto burrascoso col tecnico dell’Arsenal. Uno sfogo su Instagram di Maitland-Niles fece infuriare i tifosi del club londinese. Il classe 1997 si era rivolto direttamente contro le scelte tecnico-societarie dei Gunners, trovando il favore di tutti i tifosi sul web.

Il retroscena venne riportato mesi fa dal sito Caughtoffside.com che riprese lo sfogo social del calciatore. Tramire un post Instagram il 23enne si mostrò completamente deluso delle scelte del tecnico, unite a quelle della società. L’appello del calciatore fu il seguente: “Tutto ciò che voglio è andare dove sono richiesto e dove potrò giocare”. Sfogo accompagnato da emoticon in lacrime che coinvolgeva direttamente il club londinese. Tanti i commenti di supporto da parte dei tifosi dell’Arsenal, tutti completamente schierati contro Arteta. Tra i più feroci spunta anche un’accusa choc tra i tifosi: “Arteta è un pagliaccio.“