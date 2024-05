Estasi Roma, retromarcia Juventus: la promessa è un regalo da scartare

L’autostrada che non ti aspetti: la mossa della Juventus segna una svolta importante nella corsa al gioiello. Roma tirata in ballo.

A poche ore ormai dalla gara d’andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, l’attenzione dei giallorossi è inevitabilmente rivolta alla delicata sfida contro la compagine di Xabi Alonso. Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, però, spifferi ed indiscrezioni sui possibili nuovi affari dei capitolini continuano a tenere banco.

In attesa di definire anche ufficialmente l’erede di Tiago Pinto, ai capitolini sono già stati accostati in tempi e in modi diversi profili. L’obiettivo di puntellare l’organico con innesti di qualità e funzionali allo scacchiere tattico di De Rossi non può essere trascurato. Così come la stretta dipendenza che intercorre tra il tipo di mercato che potrà fare la Roma e l’esito della corsa in Champions League. Nel caso in cui Dybala e compagni riuscissero a strappare il pass per la massima competizione continentale, infatti, diverse soluzioni che attualmente sembrano poco percorribili potrebbero prendere quota.

Calciomercato Roma, la Juve avvisa Huijsen: giallorossi a fari spenti

Un discorso sui generis lo merita Dean Huijsen. Il centrale olandese ritornerà alla Juventus con la formula del prestito secco, senza diritto né obbligo di riscatto a favore della Roma. Tuttavia, non è escluso che Giuntoli possa decidere di cedere nuovamente l’enfant prodige o a titolo definitivo o con la formula del prestito. A quel punto, per la Roma sarebbe più facile riuscire a “strappare” un nuovo accordo con la ‘Vecchia Signora’.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Romeo Agresti si è espresso in questi termini: “C’è un piccolo aneddoto. Nei famosi giorni in cui Huijsen voleva andare a tutti i costi la Roma, nonostante l’accordo con il Frosinone, l’entourage incontrò Giuntoli e Manna. Ne uscì un quadro molto chiaro. Nella testa della Juve in tono originario c’è la volontà di puntare su Huijsen non per la prossima stagione, ma per la stagione successiva. Bisogna comprendere se si vorranno attendere i tempi della Juve. Se vuoi Calafiori, significa che non vuoi puntare subito su Huijsen o comunque non subito; è anche vero, però, che nella prossima stagione le partite saranno tante. Bisogna capire quali offerte arriveranno: se arriveranno, a quel punto tutto può succedere”.