Nuovo ribaltone, il tecnico ha detto sì: Mourinho è fuori

Dalla Germania trapelano indiscrezioni importanti che chiamano in causa anche il futuro di José Mourinho. La reazione a catena non tarderà ad arrivare.

Dopo la decisione della Roma di sollevarlo dall’incarico di guida tecnica della compagine giallorossa, José Mourinho non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Sebbene sia stato chiamato a valutare diverse proposte, lo Special One fino a questo momento ha preferito tergiversare per capire quale possa essere la soluzione più congeniale per il suo futuro.

Dopo aver lanciato diverse stoccate soprattutto a Tiago Pinto, Mourinho in diverse uscite pubbliche ha ribadito come la sua volontà sia quella di rimettersi in gioco e trovare un nuovo progetto stimolante. Allo stesso tempo, però, l’obiettivo dell’ex allenatore della Roma è quello di non forzare i tempi. Anche per questo, pur esternando il proprio gradimento al cospetto delle varie proposte ricevute dall’Arabia, lo Special One non si è ancora deciso ad accettare l’idea di atterrare subito nel campionato saudita. Molto più stimolante per un tecnico vincente come Mourinho sarebbe la tentazione di ritornare in panchina col botto. Magari in un club in lizza per vincere qualcosa di importante.

Il Bayern Monaco snobba Mourinho: Rangnick, intanto, si propone

Stando così le cose, sorprende fino ad un certo punto che l’allenatore portoghese sia stato accostato ad una panchina prestigiosa come quella del Bayern Monaco. Con Tuchel che sarà sollevato dall’incarico a fine stagione, i bavaresi già da tempo si stanno muovendo per trovare l’incastro giusto. Dopo aver sondato Xabi Alonso, prossimo avversario della Roma in Europa League, i tedeschi hanno anche valutato il profilo di José Mourinho.

La candidatura del tecnico portoghese, però, non sembra scaldare più di tanto il Bayern Monaco. Stando a quanto evidenziato, i bavaresi sarebbero infatti orientati a puntare dritti su Ralf Rangnick. Secondo quanto riferito dalla Bild, l’allenatore tedesco avrebbe espresso il desiderio di sedere sulla panchina più prestigiosa di Germania. Dal canto suo, il Bayern sembrerebbe orientato a valutare con estrema attenzione il profilo di Rangnick. Ragion per cui nelle prossime ore sarebbe stato programmato un summit per fare il punto della situazione e capire eventuali margini di manovra.