Colpo a sorpresa Roma: jolly dalla Bundesliga

Compare un nuovo nome sui taccuini dei vertici giallorossi, occupati a concepire una nuova Roma da affidare a Daniele De Rossi per la prossima stagione

La stagione della Roma di Daniele De Rossi vede ancora una serie di tasselli mancanti al sorprendente mosaico di soddisfazioni compiuto dal comandante di Ostia nel giro di qualche settimana sulla panchina giallorossa e, uno di questi, potrà essere conquistato dai ragazzi di DDR tra qualche ora, quando i capitolini si troveranno ad affrontare la temuta corazzata di Xabi Alonso, ancora imbattuta nel corso di questa stagione.

La dolce rivoluzione compiuta dal comandante di Ostia, a prescindere dai risultati che attendono una Roma impegnata anche in campionato contro alcune delle dirette rivali alla zona Champions, ha prodotto alcuni frutti dal gusto indistinguibile, che i proprietari statunitensi hanno gustato e premiato con l’inevitabile rinnovo di contratto.

La conferma dell’ex capitano della Roma, avvenuta tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini nelle scorse settimane, ha indubbiamente restituito parte di quella necessaria sensazione di solidità che mancava da tempo ai sostenitori capitolini e, soprattutto, in assenza di un direttore sportivo, ha permesso ai vertici giallorossi di concepire con maggior cura i prossimi movimenti di mercato. La profonda metamorfosi che attende la rosa giallorossa dovrà necessariamente essere seguita da una nuova Roma, plasmata intorno alle esigenze dell’ex numero 16. Recentemente un nuovo nome ha iniziato ad orbitare intorno al pianeta Roma.

La Roma mette gli occhi su Jamie Lewelig

Stiamo parlando di Jamie Lewelig, esterno offensivo attualmente in forze allo Stoccarda che, secondo quanto riportato in esclusiva da Calciomercato.it, sarebbe finito all’interno dei taccuini dei vertici giallorossi. Si tratta di un classe 2001 di origini ghanesi, in grado di ricoprire senza particolare fatica una quantità sorprendenti di ruolo all’interno del rettangolo verde. Abituato ad occupare in particolare la zona esterna dell’attacco dei tedeschi, Leweling ha più volte dimostrato nel corso della carriera di poter offrire un contributo anche nelle retrovie, il che ne farebbe un prezioso elemento da mettere nelle mani di DDR.

Da considerare in particolare la situazione a dir poco precaria di Leonardo Spinazzola e Rasmus Kristensen, la cui scadenza di contratto potrebbe gettare i giallorossi in un’emergenza sulle fasce non indifferente. Per ora nessuna trattativa è stata confermata ufficialmente, ma l’interesse della Roma sembra ormai palese, anche e soprattutto considerando che si tratterebbe di un affare piuttosto conveniente. Il tedesco è attualmente in prestito allo Stoccarda dall’Union Berlino e il suo riscatto è fissato a 6 milioni di euro.