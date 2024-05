Firma con la Roma fino al 2029: primo ‘colpo’ Ghisolfi

Calciomercato Roma, è in arrivo Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo. Nell’elenco delle priorità c’è una firma imminente in casa giallorossa, con l’accordo fino al 2029.

La Roma ha ritrovato la vittoria in campionato tra le mura amiche dello stadio Olimpico. I tre punti conquistati sul Genoa, nel segno di Romelu Lukaku, hanno blindato matematicamente il sesto posto in Serie A. Ora è tutto pronto per la nomina ufficiale dell’erede di Tiago Pinto, i Friedkin hanno scelto Florent Ghisolfi, già salutato ufficialmente dal Nizza. Il dirigente francese sarà il nuovo Direttore Sportivo della squadra giallorossa e dovrà rifondare la squadra lavorando di concerto con l’ex Capitano romanista. Tra le priorità del nuovo DS c’è una firma fino al 2029 all’orizzonte.

Chiusi i discorsi per il sesto posto, che con una serie di incastri potrebbe valere la Champions League, la Roma prepara senza pressioni la trasferta di Empoli. Le speranze di tornare a disputare la massima competizione europea sono completamente legate ai risultati dell’Atalanta di Gasperini. Qualora domani gli orobici riuscissero a conquistare l’Europa League contro il Bayer Leverkusen, e poi arrivare quinti in campionato, la Roma sarebbe qualificata in Champions. Speranza fioca ma ancora possibile, con il ritorno nella massima competizione che cambierebbe completamente gli scenari del calciomercato per il nuovo DS, Florent Ghisolfi.

Calciomercato Roma, Svilar priorità per Ghisolfi: rinnovo fino al 2029

Il dirigente francese dovrà sciogliere diversi nodi sia in entrata che in uscita, ma una delle priorità dell’ormai ex Nizza, punta dritto al futuro di Mile Svilar. L’ex secondo portiere della Roma, che ha scavalcato definitivamente Rui Patricio nei mesi scorsi, è stato il grande protagonista della seconda metà di stagione.

Le sue prestazioni tra campionato ed Europa League hanno anche acceso i riflettori del calciomercato europeo sull’ex Benfica. Ma la priorità di De Rossi e Ghisolfi è quella di blindare Mile Svilar come portiere del futuro in casa Roma. In questa ottica, secondo quanto scrive Tuttosport, è pronta un’offerta per il rinnovo del portiere serbo-belga, fino al 2029. Nella firma è previsto un aumento di ingaggio per l’estremo difensore classe ’99.