Colpo Friedkin in Serie A: De Rossi ritrova il grande ex

Novanta minuti separano la Roma dal termine della stagione e la proprietà Friedkin rompe gli indugi in vista del calciomercato estivo. Altro colpo in Serie A per la riunione con De Rossi.

La Roma ha blindato il sesto posto in campionato grazie alla vittoria casalinga sul Genoa. La squadra guidata da Daniele De Rossi ritrova la vittoria in campionato col sigillo di Romelu Lukaku, che ha consegnato tre punti decisivi per evitare l’assalto della Lazio di Tudor all’ultima giornata. Ora i giallorossi chiuderanno senza pressioni la stagione in casa dell’Empoli, mentre la proprietà Friedkin ha sciolto le riserve intorno al nuovo Direttore Sportivo, con Florent Ghisolfi in arrivo dalla Ligue 1.

Il dirigente francese si libera dal Nizza, che ha già ufficializzato il suo addio destinazione Roma, e andrà a colmare la casella lasciata vuota dopo la separazione da Tiago Pinto. I Friedkin pescano in Francia il nuovo responsabile del calciomercato giallorosso, che dovrà risolvere da subito diverse questioni tra uscite ed entrate nella sessione estiva ormai imminente. Daniele De Rossi ha seminato diversi indizi sul tema dei nuovi arrivi, che spera vengano raccolti dal nuovo DS giallorosso. Ma la proprietà statunitense sembra orientata a pescare un altro rinforzo dirigenziale dalla Serie A.

Non solo Ghisolfi per la Roma, Friedkin su Burdisso: tandem per De Rossi

Torna a prendere quota il nome di Nicolas Burdisso per l’organigramma societario della Roma. L’ex difensore argentino, in giallorosso con De Rossi dal 2009 al 2014, si sta liberando dal ruolo di direttore tecnico nella Fiorentina. Una vecchia conoscenza a Trigoria pronta a sbarcare dopo l’arrivo di Ghisolfi ormai scontato.

A rilanciare la pista Burdisso per la presidenza Friedkin è l’edizione odierna del quotidiano ‘Leggo’. Oltre a Florent Ghisolfi, che porterà parte del suo staff nella Capitale dalla Francia, Daniele De Rossi potrebbe lavorare insieme all’ex difensore, compagno di tante battaglie in campo con la maglia della Roma e libero dal contratto con la società toscana. Una firma a costo zero che andrebbe ad arricchire l’organigramma giallorosso in vista della prima stagione interamente guidata da DDR in panchina.