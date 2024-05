Thuram alla Juventus, blitz immediato Giuntoli: c’è la data

Missione immediata Juventus, appuntamento fissato per Giuntoli: ecco subito il rinforzo rossonero. Gli ultimi aggiornamenti.

La pluralità di questioni che toccherà il mondo Juventus nelle prossime settimane è destinata a generare non poche attenzioni, alla luce dei diversi cambiamenti che hanno, quasi repentinamente, interessato la Vecchia Signora nel corso degli ultimi giorni, gettando le basi per quella che si appresta ad essere l’ennesima grande rivoluzione nella Torino bianconera di questi ultimi anni.

Diverse scadenze contrattuali o necessità di fare un passo oltre alcuni dei giocatori che abbiano maggiormente rappresentato la Juve nel corso di questi anni sono solo alcuni dei parametri in grado di ravvisare i presupposti per una famiglia di novità targate Giuntoli e colleghi. Il primo grande elemento innovatore ha riguardato l’esonero di Massimiliano Allegri, successivo alla vittoria in Coppa Italia e giustificato dai noti e definiti inaccettabili fatti successivi all’imposizione sull’Atalanta da parte di Vlahovic e colleghi quasi sette giorni fa.

Il Thuram rossonero alla Juventus, missione Giuntoli e data fissata

Nelle immagini di tanti tifosi sono ancora chiare quelle immagini che hanno coinvolto l’allenatore bianconero, alla fine sostituito per queste ultime due giornate da Montero, prima che il nuovo progetto tecnico possa finalmente avere inizio. Il cambio in panchina si appresta ad essere la novità principale della nuova Juventus che, stando anche ai nomi recentemente circolati, parrebbe voler ripartire da un modus operandi totalmente opposto a quello che ha contraddistinto il calcio di Allegri nel corso degli ultimi anni.

Thiago Motta o accostamenti simili ben restituiscono quella che vuole essere la progettualità di Giuntoli e colleghi, unitamente ad un calciomercato che potrebbe avere inizio già nelle prossime settimane. Particolare attenzione va rivolta all’annuncio di Luca Momblano a Juventibus, che ha evidenziato come Giuntoli abbia in programma un incontro personale per portare un rossonero in quel di Torino.

Trattasi di Khéphren Thuram del Nizza, centrocampista qualitativo della Ligue 1 che potrebbe prossimamente approdare nel nostro campionato.