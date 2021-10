ASRL | La Roma sfida Juve e Milan: occhio allo scambio

Tiago Pinto è a caccia di nuovi rinforzi da portare a Mourinho nel calciomercato di gennaio. C’è un nome nuovo.

La sessione invernale che si aprirà tra poco più meno di un mese e mezzo potrebbe portare nuovi rinforzi nella rosa giallorossa, a partire dal centrocampista da tempo richiesto.

Non solo Denis Zakaria, che in questo momento rimane il grande candidato al centrocampo del club capitolino. Lo svizzero del Borussia Monchengladbach è in scadenza di contratto e l’occasione per la fattibilità economica è ghiotta. Ma non c’è soltanto Zakaria nella lista del general manager dell’area sportiva giallorossa. Infatti il dirigente portoghese potrebbe pescare anche dalla Francia, dove in Ligue 1 la Roma ha venduto anche un paio di giocatori nell’ultima sessione di calciomercato.

Calciomercato Roma, il centrocampista lo porta Pau Lopez

Tra i profili osservati e attenzionati dal club giallorosso c’è anche Boubacar Kamara, mediano classe ’99 dell’Olympique Marsiglia. Il giovane francese all’occorrenza potrebbe fare anche il difensore centrale, ma è un profilo che piace alla società capitolina. Ci sarebbe però da battere la grande concorrenza del Milan che è nettamente in pole position per il giocatore con il contratto in scadenza a fine stagione, e della Juventus. I rossoneri già l’estate scorsa hanno provato a prendere il centrocampista non riuscendoci.

Al momento Jorge Sampaoli punta molto sul ragazzo, dandogli anche molta fiducia in campo rendendolo un perno fisso della squadra. La Roma dal canto suo potrebbe giocare la carta Pau Lopez, per il quale il Marsiglia ha un diritto di riscatto che diventerebbe obbligo alla ventesima presenza, utilizzandolo come indennizzo a gennaio. Chissà se a nei prossimi mesi Kamara possa arrivare già in italia