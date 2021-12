Roma, due “rinforzi” mondiali | L’attesa di Mou e Mancini

Tra Campionato e calciomercato, la Roma si prepara a tuffarsi nel 2022. Un anno denso di appuntamenti importanti.

La Roma chiude il suo 2021 al sesto posto in classifica. Dopo due vittorie importanti contro Spezia e, soprattutto, Atalanta, i giallorossi sono incappati in un pareggio interno contro la Sampdoria nell’ultima gara della stagione. Un vero peccato, visto che con una vittoria la distanza dalla quarta posizione si sarebbe ulteriormente accorciata. Nulla è perduto, comunque. Al contrario: i segnali dati dalla squadra nell’ultimo mese sono assolutamente incoraggianti.

Nonostante assenze importanti, la Roma è riuscita a far quadrato e a portare a casa risultati fondamentali, compreso il primo posto nel girone di Conference League. E se dal mercato e dall’infermeria José Mourinho aspetta buone notizie, qualche novità importante è arrivata anche da chi già gioca regolarmente: parliamo di Nicolò Zaniolo, tornato al gol in Serie A e protagonista di una prova scintillante a Bergamo contro l’Atalanta.

Roma, due “rinforzi” mondiali | La spinta per Champions e Mondiale

La nuova posizione da seconda punta al fianco di Tammy Abraham sembra aver sbloccato il numero 22. Dopo anni difficili e un travaglio che in pochi sarebbero in grado di sopportare, Zaniolo non vuole altro che tornare ai suoi livelli. Serve tempo e pazienza, ma quanto visto nelle ultime partite fa ben sperare: la classe è immutata. Ritrovata continuità e brillantezza fisica, per Nicolò il futuro non potrà che essere radioso. Dalla sua, due alleati importanti: José Mourinho e Roberto Mancini.

Proprio il tecnico della Nazionale, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha speso parole importanti per il fantasista giallorosso, assicurando che un suo ritorno al top rappresenterebbe per l’Italia un’arma importantissima per tentare di vincere i Mondiali. Ma il c.t. ha voluto soffermarsi anche su un altro elemento che sia lui che José Mourinho attendono con ansia: Leonardo Spinazzola. “Per noi è un giocatore fondamentale. A sinistra continua ad attaccare e riesce anche a difendere“, ha detto Mancini. “E’ un po’ in ritardo rispetto al recupero previsto, ma siamo fiduciosi che a febbraio possa tornare in campo. Avrà quindi un paio di mesi per arrivare da noi in ottime condizioni di forma“. Insomma, Zaniolo e Spinazzola: due rinforzi mondiali per la Roma e per la Nazionale.