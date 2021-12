Calciomercato Roma, regalo “doppio” per Mou | Addio e scambio con la Juve

Calciomercato Roma, plurime le novità destinate a coinvolgere diverse realtà del nostro campionato e apportare modifiche nelle prossime settimane.

Quali siano le esigenze di Mourinho è ormai noto a tutti. Così come universalmente conosciute sono le intenzioni della società, orientata ad accontentare il mister ma al contempo a seguire un iter intelligente e ponderato, proprio come accaduto in estate.

Nel trimestre giugno-agosto, infatti, a Trigoria hanno cercato di accontentare le richieste del nuovo allenatore nel pieno rispetto dei parametri finanziari e delle limitate risorse del club, evitando trattative che impedissero di seguire il fil rouge della sostenibilità. Lo stesso approdo di Abraham, a dir poco impegnativo economicamente, è arrivato a conclusione di una buona gestione del piano epurativo e in seguito ad un accordo che permetterà di spalmare la cifra richiesta dai Blues in più anni.

Il modus operandi di Pinto seguirà, dunque, a partire dalla prossima settimana, pressoché la stessa falsariga. Troppo importante accontentare Mourinho e perfezionare la squadra, soprattutto in determinati reparti. Ancora più centrale, però, la gestione delle finanze, alfine di evitare mosse azzardate e miopi.

In quest’ottica, dunque, si collocano gli ultimi aggiornamenti relativi alla possibilità di concludere delle operazioni sulla base di “baratti”, per venire incontro alle esigenze delle varie parti coinvolte.

Calciomercato Roma, scambio a centrocampo con la Juventus: le ultime

L’impellenza dello Special One di abbracciare un nuovo elemento in mediana lascia intendere come le prossime mosse calibrate ai piani alti di Trigoria interesseranno proprio questa zona di campo. Se a ciò si aggiunge quanto riportato nel primo paragrafo, si comprende facilmente il perché la Roma potrebbe intavolare un’affascinante trattativa con la Juventus.

A parlarne, come riportato da Calciomercato.it, è stato Sandro Sabatini, ai microfoni di “Radio Radio“. Di seguito un estratto. “I capitolini cercano rinforzi a centrocampo e, al di là dei nomi usciti in questo periodo, non si sottovalutino eventuali piste nel nostro campionato. Una di queste potrebbe interessare Arthur della Juve. La Roma vuole trovare una soluzione che permetta ad entrambe le parti di aiutarsi a vicenda. Per tale motivo si potrebbe assistere ad un possibile scambio con Diawara“.