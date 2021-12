Calciomercato Roma, la scelta è quasi ufficiale: svolta in attacco per Mourinho che da tempo ha deciso a chi affidarsi

Ha definitivamente scelto. O almeno, così sembra, quando mancano davvero pochi giorni alla partenza. Ma Felix, preconvocato dal ct serbo del Ghana Milovan Rajevac per la Coppa d’Africa, avrebbe deciso dopo essersi consultato con il proprio procuratore e anche con Mourinho, di non partire per la manifestazione continentale.

Insomma, rimarrà a Trigoria il classe 2003 per lavorare con lo Special One e per cercare ancora di crescere in maglia giallorossa. Il tecnico, contento di questa scelta del proprio pupillo, allora potrebbe anche dare il via libera a un effetto domino in attacco. Sì, perché avere il ghanese a disposizione il prossimo mese, potrebbe far modificare alcune scelte anche per quanto riguarda il mercato giallorosso.

Calciomercato Roma, Mayoral via subito

C’erano dubbi infatti sulla possibile partenza dello spagnolo soprattutto a gennaio vista l’indisponibilità di Felix. Che adesso, avendo preso una decisione che aiuta in maniera importante la Roma, potrebbe partire subito. Su di lui, come si sa, c’è la Fiorentina – anche se la pista sembra si sia raffreddata – e alcuni club spagnoli che lo accoglierebbero a braccia aperte. In poche parole l’avventura dell’attaccante iberico a Trigoria sembra davvero essere arrivata al capolinea.

Ovviamente il tutto dovrà avere anche il via libera da Mourinho. Anche se, lo Special One, con le scelte fatte fino ad ora, ha fatto intendere che punterà decisamente tutto sull’attaccante che ha deciso la gara di Marassi contro il Genoa con una spettacolare doppietta e che ha ampi margini di miglioramento. Per crescere, comunque, bisogna giocare. E con Mourinho ha tutta la possibilità di farlo.