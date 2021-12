Calciomercato Roma, Insigne ha deciso | Tutte le cifre

Lorenzo Insigne è sicuramente uno dei pezzi più interessanti del calciomercato in vista della prossima estate: il Capitano del Napoli è in scadenza di contratto e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo.

Mancano pochissimi giorni, ormai, all’apertura della sessione invernale di calciomercato. A partire dal 3 gennaio e fino alla fine del mese i club di Serie A potranno depositare i contratti dei loro nuovi acquisti. Una finestra di trasferimenti particolarmente attesa in casa Roma, con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. L’allenatore portoghese è convinto che gli innesti giusti possano aiutare la squadra a lottare per un posto nella prossima Champions League.

Ma nel calciomercato, oltre alla capacità di cogliere l’attimo e di fiutare le occasioni migliori, è fondamentale la pianificazione. E così, mentre le trattative per portare nella Capitale un esterno destro che possa dare il cambio a Rick Karsdorp e un centrocampista di spessore entrano nel vivo, il General Manager Tiago Pinto non perde di vista altre possibili opportunità in prospettiva della prossima estate.

Calciomercato Roma, deciso il futuro di Insigne | Tutte le cifre

Grande attenzione, chiaramente, viene dedicata al capitolo relativo ai parametri zero. Tra loro spicca il nome di Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto con il Napoli e ancora lontano dal rinnovo con la società del Presidente Aurelio De Laurentiis. Una situazione che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi club, interessati alla possibilità di ingaggiare un giocatore di grande qualità ed esperienza internazionale. Nel novero delle squadre interessate ad Insigne rientra anche la Roma, con Mourinho che sarebbe felice di accogliere nella Capitale il numero 24 Azzurro.

Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, le speranze giallorosse sarebbero destinate a rimanere deluse. Insigne avrebbe infatti deciso il proprio futuro, optando per una soluzione oltreoceano: il Capitano del Napoli sarebbe infatti pronto ad accettare le proposte pervenutegli dal Toronto Fc, che da tempo lo corteggia. Secondo quanto riporta calciomercato.it, il club di MLS avrebbe presentato al procuratore del calciatore, Vincenzo Pisacane, un’offerta importantissima: 5 anni di contratto a 10 milioni netti a stagione, più 6 milioni di bonus ed altri benefit. Un’operazione che nel complesso supererebbe i 60 milioni di euro. Un’offerta lontanissima da quelle che Insigne ha ricevuto dal Napoli per rimanere in Azzurro: finora De Laurentiis non si è spinto oltre una proposta da 3,5 milioni più 1,5 di bonus non semplicissimi da raggiungere. Il futuro di Insigne, quindi, potrebbe davvero essere lontano dall’Europa.