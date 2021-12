Calciomercato Roma, l’annuncio che gela Pinto | Giallorossi fuori dalla corsa

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio che gela i sogni giallorossi. A parlare è stato il presidente del club, che taglia fuori i giallorossi dalla corsa.

La Serie A tornerà in campo il 6 gennaio, la Roma è attesa da un altro big match. I giallorossi saranno ospiti del Milan, rossoneri secondi in classifica con dieci punti in più rispetto ai ragazzi di Josè Mourinho. Milan che avanza con decisione verso un nome che infiammerà il prossimo calciomercato, italiano e non solo. Arriva l’annuncio del presidente del club, i rossoneri sono in pole position a gennaio.

E’ iniziato il conto alla rovescia che ci porterà all’apertura del calciomercato invernale. Il 3 gennaio aprirà ufficialmente la sessione di ripaarzione, tanti movimenti previsti in Serie A. Tiago Pinto sta cercando di bruciare le tappe per puntellare la rosa della Roma, tante le richieste del tecnico Mourinho. Mentre i giallorossi sembrano sempre più vicini al primo rinforzo, c’è un nuovo scenario che tira in ballo il Milan. I rossoneri, prossimi avversari della Roma in campionato, sono decisamente in pole position su un attaccante che sta facendo gola a tantissime big.

Calciomercato Roma, l’annuncio che gela Pinto | “A giugno al Milan”

Le attenzioni delle big del calcio italiano e non si stanno concentrando in Serie B. La squadra capolista fin qui è, a sorpresa, il Pisa. Tra le chiavi tattiche che spiegano l’ascesa della compagine toscana c’è, senza ombra di dubbio, l’esplosione di Lorenzo Lucca. Giovanissimo attaccante classe 2000, su di lui si sono accese le sirene di tante big italiane come vi avevamo anticipato.

A parlare è stato direttamente il presidente del Pisa: “Per Lorenzo abbiamo avuto tante sollecitazioni – ha spiegato Giuseppe Corrado a Radio Anch’io Sport su RadioRai –. Su di lui ci sono anche il Milan e alcune squadre internazionali. A giugno se ne può parlare. È forte, ha grandi margini di crescita grazie alle sue doti fisiche e tecniche.” Juve e Roma tagliate fuori e rossoneri in pole position sul talento della compagine toscana, vedremo se lo scenario possa subire qualche variazione da qui in avanti. Da considerare che il club neroblù potrebbe essere interessato a nuovi innesti dai giallorossi, anche nel mercato invernale.