In casa Roma si guarda al nuovo anno con una serie di piani per il futuro. Dal calciomercato agli obiettivi stagionali, il 2022 sarà ricco di appuntamenti importanti.

Costruire una Roma sempre più forte. Mettere in piedi una squadra che, nel giro di qualche stagione, possa tornare a competere ai più alti livelli internazionali. E’ questo l’obiettivo che Dan e Ryan Friedkin intendono raggiungere con la Roma. Nonostante le difficoltà che si trova ad affrontare – tra crisi pandemica globale ed eredità non sempre gradite delle precedenti gestioni – la proprietà del club ha le idee chiare sul futuro e una strategia ben determinata su come ottenere i risultati desiderati.

Nessun investimento faraonico, nessun instant team. La società, in questo senso, ha parlato in modo chiaro. E lo ha fatto anche Mourinho, ribadendo che servirà tempo per tornare dove la Roma merita di stare. Ma la stessa scelta dell’allenatore portoghese dà la cifra di quanto importanti siano le ambizioni dei Friedkin, che per questo triennio “fondativo” hanno voluto sulla panchina giallorossa uno degli allenatori più importanti del mondo. A lui il compito di valorizzare la rosa e costruire quella mentalità vincente che è indispensabile per affermarsi.

Accanto all’uomo di Setubal, un altro portoghese, il cui ruolo non sarà meno importante: il General Manager Tiago Pinto dovrà infatti sfruttare al meglio le sessioni di calciomercato per rendere la squadra sempre più competitiva. Acquisti giusti e scelte mirate, calciatori pronti alla causa e talenti da affinare: per tornare al top servirà il giusto mix tra tanti elementi. Indispensabile, tra questi, il senso d’appartenenza. Un elemento su cui i Friedkin insistono con forza sin dal loro arrivo. Per questo tra le priorità della dirigenza in questi mesi c’è stata la volontà di portare avanti i rinnovi di alcuni giocatori ritenuti importanti tecnicamente e particolarmente legati ai colori giallorossi. E se il prolungamento del Capitano Lorenzo Pellegrini è il simbolo del nuovo corso, altre operazioni del genere arriveranno nei prossimi mesi.

Tra queste, secondo Il Corriere dello Sport, potrebbe rientrare anche il prolungamento di contratto di Leonardo Spinazzola. L’esterno smania per rientrare in campo ma dovrà aspettare ancora qualche settimana: dopo le feste, a Turku, nella struttura finlandese in cui fu operato in estate, Spina avrà un consulto decisivo con il professor Lempainen. Se ci sarà il via libera, il giocatore, che finora ha lavorato da solo, potrà cominciare la fase di riatletizzazione. Tempo stimato: circa 3 settimane, una sorta di preparazione estiva da svolgere in inverno. A quel punto si potrà stilare una tabella sui tempi e le modalità di rientro, con impegni progressivamente crescenti tra una partita e l’altra. Mourinho non vede l’ora di poterlo allenare. Lui, intanto, sogna di essere pienamente a disposizione della Nazionale per i playoff mondiali che si disputeranno a marzo. E la Roma, nonostante il grave infortunio, sa che Spina è un esterno come ce ne sono pochi al mondo. E pensa a un rinnovo fino al 2024, anche per dare al ragazzo un forte segnale di sostegno e di vicinanza.