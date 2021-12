ASRL | Doppia pista per l’esubero? Un club si defila

ASRL | Doppia pista per l’esubero? Un club, dopo le voci di questa mattina, si è defilato dal possibile affare. Ecco le ultime.

Messo fuori rosa sin dall’insediamento di Mourinho, Tiago Pinto, la scorsa estate, non è riuscito a piazzarlo. Nel frattempo le cose non sono per nulla cambiate: sempre lontano dal gruppo è rimasto e sempre lontano dal gruppo ha lavorato. Anche se, lo stipendio, lo ha comunque preso.

Insomma, per Davide Santon la situazione è chiara da tempo. Il suo contratto scade a giugno e il general manager portoghese non ha nessuna intenzione di pagarlo a vuoto per altri sei mesi. A gennaio, secondo quanto riportato dal Il Tempo questa mattina, il gm incontrerà il procuratore del calciatore per discutere la rescissione anticipata del contratto.

Calciomercato Roma, in due su Santon. Ma un club si defila

E sempre secondo il quotidiano romano, sull’esterno difensivo ci sarebbero due squadre. Non in Italia, dove ormai la carriera di Santon a meno di clamorosi colpi di scena sembra essere quasi al capolinea, ma all’estero. Infatti Paok Salonicco e Galatasaray avrebbero cominciato a chiedere informazioni sul calciatore, assaporando la possibilità di prenderlo a parametro zero. Sì, perché in ogni caso ci dovrebbe essere come anticipato prima, la risoluzione anticipata del suo contratto con i giallorossi.

Ma secondo quanto appreso da Asromalive.it, il PAOK non ha manifestato nessun interesse per Santon. E in quello, come in altri ruoli, la dirigenza ellenica sta focalizzando la propria attenzione su profili più giovani dell’esubero giallorosso. Questo però non esclude affatto, che il calciatore non possa essere proposto. Ma è una pista che al momento non scalda il club greco.