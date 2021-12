Calciomercato Roma, non arriva l’ok | Messaggio a Tiago Pinto

Il general manager giallorosso si sta dando da fare già da qualche settimana per andare a caccia di nuovi rinforzi sul calciomercato.

Tiago Pinto e José Mourinho hanno ben chiaro in testa dove devono andare a migliorare la rosa della Roma. La difficoltà, però, rispetto all’estate scorsa, è quella di non avere un budget molto ampio a disposizione su cui puntare.

Tutto dipenderà anche da cosa verrà fatto in uscita. L’estate scorsa il dirigente portoghese è stato bravo a lavorare sulle uscite, soprattutto perché come da dictat societario, bisognava abbassare il monte ingaggi della rosa. L’obiettivo è stato centrato sicuramente, nonostante rimangano ad oggi ancora due giocatori che sono sotto contratto – fino alla fine della stagione – ma che sono fuori rosa e quindi non utilizzabili.

Calciomercato Roma, messaggio dei Friedkin a Pinto

Il progetto della durata di tre anni sul quale punta la Roma deve anche comprendere giustamente ciò che è stato fatto negli anni precedenti, con affari che purtroppo non hanno fatto il bene del club capitolino sia dal punti di vista dei risultati che sotto il fattore economico. Proprio per questo Dan Friedkin, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Tempo’, avrebbe dato l’indicazione a Tiago Pinto di effettuare almeno una cessione prima del primo annuncio in entrata.

Sicuramente l’obiettivo più vicino in questo momento resta il centrocampista classe ’97 Ainsley Cory Maitland-Niles. Per un centrocampista che viene, però, ce n’è uno che va via. Chi ha già le valigie in mano sembrerebbe essere Gonzalo Villar, il quale è ormai ai saluti. Lo stesso destino sembra averlo anche Bryan Reynolds.