Calciomercato Roma, richiesta da 20 milioni | Trattativa arenata

Tanto lavoro da fare nel calciomercato di gennaio per la Roma, a partire dalle uscite che non mancheranno.

Già nella scorsa estate il general manager capitolino Tiago Pinto ha dovuto lavorare su tanti fronti per cercare di abbassare il monte ingaggi imposto dalla società. Intanto si registra una brusca frenata per una trattativa tutta italiana.

Dopo l’arrivo a parametro zero di Juan Jesus la scorsa estate, il Napoli avrebbe puntato anche un altro difensore della Roma, ovvero Federico Fazio. Il centrale argentino classe ’87 è un’ipotesi al vaglio di mister Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’ex Tottenham e Siviglia non gioca una partita ufficiale dal 25 aprile scorso, nella trasferta di Cagliari delle precedente stagione.

Calciomercato Roma, la richiesta per Kumbulla

Quest’anno è fuori dai piani tecnici dello Special One, che sin dall’inizio sia per lui che per Davide Santon aveva deciso di tenerli fuori rosa e non in prima squadra. Intanto però, il Napoli nei giorni scorsi ha richiesto informazioni, sempre a Trigoria, anche per un altro difensore, vale a dire Marash Kumbulla. Il centrale albanese ad oggi nelle gerarchie dell’allenatore portoghese è il quarto, dopo Ibanez, Mancini e Smalling.

La risposta della Roma, però, sapendo di avere comunque un difensore giovane – classe 2000 – per il quale aveva speso non pochi soldi, è stata con una richiesta da ben 20 milioni di euro. Sono sicuramente troppi per il club campano che al momento è a caccia di una soluzione dopo l’addio di Kostas Manolas, tornato all’Olympiakos.