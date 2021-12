Calciomercato Roma, in tre sul giallorosso | Cessione sempre più vicina

Il general manager giallorosso Tiago Pinto ha trattative aperte su più tavoli per il prossimo calciomercato.

Manca molto poco all’inizio della sessione invernale del calciomercato e c’è già aria di cambiamento. La Roma vuole farsi trovare pronta, soprattutto perché le prime due sfide di gennaio, saranno contro Milan, a San Siro il 6 gennaio, e Juventus, allo Stadio Olimpico il 9 gennaio.

Continueranno le varie trattative per portare a Trigoria nuove facce, ma dall’altra proseguirà anche il lavoro di sfoltimento della rosa capitolina, iniziato proprio la scorsa estate. Tra i tanti giocatori con le valigie in mano da tempo ci sono Federico Fazio e Davide Santon. Per il primo c’è da registrare l’interessamento del Napoli di Luciano Spalletti, mentre il secondo è stato accostato addirittura la Lazio di Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, scambio più cash con l’Inter | Mourinho accontentato

Calciomercato Roma, futuro Santon | La situazione

Per il terzino classe ’91 ci sono però varie ipotesi. Secondo quanto riportato da ‘laroma24.it’, tra le soluzioni che potrebbero essere prese dalla Roma ci sarebbe quella della rescissione consensuale. Ormai ai margini dei piani tecnici di José Mourinho da inizio anno, Santon ha al vaglio anche alcuni interessamenti, tra i quali quelli di Torino e Cagliari in Italia e anche il Fatih Karagümrük in Turchia.

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere ma il calciatore, così come Fazio, è in scadenza di contratto al termine della stagione e non è stato utilizzato nemmeno un minuto dallo Special One, che sin da inizio stagione aveva deciso di metterlo fuori rosa. Il Cagliari per quanto riguarda il ruolo di esterno, sarebbe vicino anche all’acquisto in prestito di Riccardo Calafiori, sempre dalla Roma.