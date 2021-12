Calciomercato Roma, niente Kumbulla | Da Spalletti ci va l’epurato

Calciomercato Roma, stando alle ultime indiscrezioni, Luciano Spalletti potrebbe cercare rinforzi in casa giallorossa. Queste le recenti novità da segnalare.

Nella scorsa settimana, come noto ormai a tutti, si erano diffuse le voci circa la possibilità di veder approdare Kumbulla tra le fila partenopee. In poco tempo, però, sono cambiate diverse cose.

Nelle ore immediatamente successive alla giornata di Natale erano arrivati non sottovalutabili informazioni dalla Spagna, relative ad un duello di mercato che avrebbe potuto mettere Mourinho contro Spalletti, o Pinto contro Giuntoli, se preferite. Il recente incontro calcistico tra i due è finito in parità ma, in attesa del “Derby del sole” nel girone di ritorno, non poche novità potrebbero interessare questi due club.

Al netto delle ostilità tra le due tifoserie, ambedue le squadre sono caratterizzate da molte affinità, a partire dai punti di contatto presentati dalle rispettive piazze. Va evidenziato, inoltre, un rapporto infittitosi negli ultimi anni e che ha visto la nascita di trattative sull’asse laziale-campano non poco sovente.

Basti pensare alla questione, non poco vessata, di due estati fa che aveva interessato Arek Milik. O ancora al baratto Manolas-Diawara che, ben lungi dal creare quella troppo sognata coppia difensiva perfetta all’ombra del Vesuvio, non ha apportato grandi giovamenti né da una parte né dall’altra.

Leggi anche —> Calciomercato Roma, adesso è UFFICIALE | In estate sarà addio

Calciomercato Roma, Spalletti pesca dai giallorossi il sostituto di Manolas

Si pensi anche all’approdo di Juan Jesus che, svincolatosi dai giallorossi quest’estate, ha ritrovato nella causa azzurra un ottimo presupposto per rimettersi in gioco. E, infine, si rimarchi il tentativo fatto recentemente dagli intermediari del Napoli per arrivare a Kumbulla. Mentre l’ambiente tutto è distratto dalla vicenda Insigne, infatti, non si deve sottovalutare l’impellenza del club di De Laurentiis di consegnare almeno un elemento in difesa al proprio mister.

Dopo la sortita di Manolas urge, un profilo che, unitamente al su citato Juan Jesus e a Rrhamani, possa far coppia con l’inamovibile Koulibaly. Come raccontatovi, la pista che porterebbe l’albanese ex Hellas in Campania è praticamente saltata. Ciò giustifica, dunque, l’indiscrezione lanciata da Alfredo Pedullà.

Tra i vari, infatti, Giuntoli starebbe monitorando anche Federico Fazio che ha giocato sotto l’egida del certaldino e che, proprio come l’ex compagno di squadra brasiliano, potrebbe vedere nel Napoli un’ottima soluzione per provare a risentire l’odore del terreno di gioco, rendendo forse i tifosi della Roma ancora più felici di quelli azzurri. Seguiranno aggiornamenti.