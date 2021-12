Calciomercato Roma, adesso è UFFICIALE | In estate sarà addio

Calciomercato Roma, è arrivato in queste ore il comunicato ufficiale da parte della società. Dopo le tante indiscrezioni del recente periodo, si è arrivati finalmente ad una presa di posizione unisona.

Quanto conti il modus operandi di Pinto nelle prossime settimane è superfluo ribadirlo. Il gm è chiamato dal non semplice incarico di accontentare le esigenze di Mourinho, da mesi anelante a ei rinforzi che ben plasmino la rosa consegnata lui lo scorso settembre.

Come denunciato dallo stesso Special One a fine campagna acquisti, le principali difficoltà palesate dalla rosa hanno interessato la zona mediana. La squadra è unilateralmente accusabile di discontinuità. Aspetto, quest’ultimo, sul quale dovrà essere bravo a lavorare il mister portoghese.

Al contempo, però, servirà garantire lui degli elementi funzionali che acuiscano le risorse di uno scacchiere che, proprio davanti alla difesa, ha palesato non poche difficoltà. L’ex Tottenham ha lasciato intendere, tramite dichiarazioni e gestione dei calciatori, di non vedere all’altezza i sostituti della coppia Veretout-Cristante.

Come regalo post-natalizio, dunque, Pinto cercherà di far approdare un giocatore che possa garantire una valida riserva e, all’occorrenza, apportare qualità diverse ad un binomio che non ha fatto male ma che resta comunque perfettibile. I nomi monitorati in questi mesi sono stati tanti. Si deve tornare addirittura allo scorso giugno per risalire alle prime voci che abbiano interessato la ricerca da parte della Roma di un rinforzo in questa zona.

Il nome più in voga, fino a metà agosto, è stato quello di Granit Xhaka. E se, nelle ultime settimane, si è insistito su Florian Grillitsch, non si può dimenticare nemmeno di Denis Zakaria, il cui nome è approdato sulla wish list dei dirigenti giallorossi già sul finire della scorsa estate. Questi gli aggiornamenti circa il connazionale del su citato numero 34 dell’Arsenal.

