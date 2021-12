Calciomercato Roma, l’Inter lo vuole subito | Colpaccio da 30 milioni

Calciomercato Roma, il piano di Marotta che manda in scacco Pinto: la sfida con i nerazzurri si infiamma. Cosa sta succedendo.

Sono ore frenetiche in casa Roma. Archiviato per un momento il riscontro del campo, con lo stop della pausa natalizia, in casa giallorossa si sta pensando a come rinforzare una rosa che ha palesato qualche lacuna di troppo in zone nevralgiche del campo, a cui Tiago Pinto è chiamato a porre rimedio.

Che lo Special One abbia chiesto nuova linfa a centrocampo non è una novità. Il primo nome sulla lista del general manager era Zakaria, ma per forza di cose i capitolini sono stati costretti a virare su altri obiettivi. Sondato Tolisso, tenuto sullo sfondo Grillitsch, in pole per la mediana adesso c’è il giovane francese Boubacar Kamara, per l’acquisto del quale si potrebbero sfruttare i buoni rapporti con il Marsiglia. Il francese rientra perfettamente nel “mantra” di progetto sostenibile che i Friedkin vogliono approntare: identikit per certi aspetti accostabile anche a Davide Frattesi, che con la maglia del Sassuolo, al suo esordio in Serie A, sta impressionando gli addetti ai lavori per qualità, personalità e costanza di rendimento.

Calciomercato Roma, sprint dell’Inter per Frattesi: il piano di Marotta

Sul ragazzo cresciuto proprio nel settore giovanile della Roma, i giallorossi vantano una percentuale legata alla futura rivendita: Frattesi sarebbe finito nel dossier di Pinto, più in ottica giugno che nell’immediato. Tuttavia, come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, l’Inter, da tempo sulle tracce del classe ’99 vorrebbe stringere i tempi, con Marotta che potrebbe far leva sugli ottimi rapporti con Carnevale per proiettare i nerazzurri in pole position. Difficile pensare che gli emiliani decidano di privarsi del loro gioiellino in questa sessione invernale, soprattutto se dovesse partire Scamacca; più verosimile, invece, ipotizzare che per Frattesi possa scatenarsi un’asta in gennaio, quando il prezzo del suo cartellino potrebbe lievitare rispetto ai 30 milioni di euro richiesti attualmente dai neroverdi. L’Inter, però, vuole giocare d’anticipo e provare a beffare la nutrita concorrenza, che comprende tra le altre anche la Juve.