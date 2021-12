Calciomercato Roma, addio imminente | Mou sfida Milano e la Juve

Calciomercato Roma, il suo addio sembra essere sempre più vicino: anche in giallorossi si inseriscono nella lista delle pretendenti.

A caccia di occasioni, ma con la consapevolezza di dover puntellare la rosa. In questa duplice prospettiva si collocano i piani e le strategie di Tiago Pinto, che i due reparti sui quali intervenire, grazie anche all’input di Mou, li ha già individuati da tempo: un rinforzo sulla corsia laterale destra, e un centrocampista.

E non a caso, i giallorossi sono vicini a Maitland-Niles, per il quale c’è già un accordo di massima con l’entourage del calciatore: manca ancora quello con l’Arsenal, il che non è mai un dettaglio, ma trapela cauto ottimismo. Per quanto concerne il centrocampo, poi, la candidatura di Kamara è balzata improvvisamente in pole, viste le difficoltà per arrivare a Grillitsch. Tuttavia, non è detto che qualcosa non venga fatto anche in attacco, reparto che potrebbe fungere di ulteriori innesti, ad esempio, laddove si dovesse materializzare la partenza di Borja Mayoral, accostato sempre alla Fiorentina e ad alcuni club della Liga.

Calciomercato Roma, pazza idea Muriel | Sfida alle big di Serie A

Interessante, a tal proposito, è l’indiscrezione rilanciata da calciomercatoweb.it, secondo cui anche la Roma potrebbe essere stuzzicata all’idea di inserirsi nella corsa a Luis Muriel. Il colombiano, infatti, è ai ferri corti con l‘Atalanta e avrebbe chiesto di essere ceduto: sono soltanto 642 i minuti che fin qui l’ex Lecce ed Udinese ha totalizzato, con Gasperini che sovente ha fatto ricorso all’estro e alla fantasia del classe ’91 solo in situazioni emergenziali. Su Muriel hanno messo gli occhi tutte le big di Serie A: a cominciare dal Milan, a cui un rinforzo offensivo servirebbe per dare linfa ad un reparto falcidiato dagli infortuni, per passare ad Inter e Juventus. I giallorossi, dal canto loro, potrebbero inserire nell’eventuale trattativa – che al momento non sussiste – qualche contropartita tecnica per abbassare l’esborso cash, con gli orobici che per adesso continuano a chiedere circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire.