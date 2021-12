Calciomercato Roma, asta in Serie A | Pronto lo scambio

Sono tante le pretendenti del giocatore che potrebbe lasciare per primo Trigoria e sbloccare così il calciomercato della Roma

Le prime due gare del 2022 non sono semplici per la Roma con il Milan e la Juve che attendono gli uomini di Mourinho dopo le vacanze. L’obiettivo finale si chiama Champions League, distante ad oggi solo sei punti, e per raggiungerlo i giallorossi non possono abbassare la guardia. Per fare bene c’è bisogno dell’aiuto di tutti, soprattutto quello di Tiago Pinto che dal 3 gennaio entrerà in scena. Quel giorno, infatti, comincia il mercato invernale che dovrà portare a Mourinho i giocatori che chiede.

Le porte della Roma non si aprono solo in entrata, ma anche in uscita. Già da questo gennaio, infatti, alcuni giocatori ai margini della rosa potrebbero lasciare Trigoria. Le partenze permetterebbero a Pinto di lavorare con più tranquillità sapendo di poter spendere. Se alcuni giocatori partissero, infatti, sarebbe disponibile per il g.m. giallorosso un tesoretto più che utile per il mercato. Tra i giocatori dati per partenti c’è sicuramente Gonzalo Villar che non ha entusiasmato Mourinho. Il centrocampista potrebbe tornare in Spagna dove ha diverse pretendenti. Un altro giocatore che potrebbe lasciare Trigoria è Borja Mayoral che ha attirato l’interesse del Cagliari e della Fiorentina.

Calciomercato Roma, anche il Torino su Kumbulla

I movimenti in uscita della Roma non si limitano solo al centrocampo e all’attacco. Anche nella difesa c’è qualcuno che potrebbe lasciare la Capitale. Si tratta di Marsh Kumbulla che è al centro di una vera e propria asta in Serie A con almeno quattro club interessati a lui. Come riporta Il Romanista, in questi giorni si è registrato anche l’interesse del Torino per Kumbulla. Ivan Juric conosce bene l’albanese avendolo allenato a Verona e ora vorrebbe riprenderlo per migliorare la difesa. Come anticipato nelle scorse settimane, la dirigenza romanista spera di sfruttare questo interessamento per mettere le mani su Bremer o su Singo. Il centrale brasiliano piace anche a Inter, Juventus, Milan e Napoli. L’esterno destro, invece, potrebbe risolvere la mancanza di un sostituto per Karsdorp. Sulle tracce dell’albanese, poi, ci sono Fiorentina e Cagliari, con i sardi che stanno cercando di rinforzare la rosa per cercare di raggiungere la salvezza a fine anno. Infine, c’è anche il Napoli che vuole trovare un sostituto per Manolas tornato in grecia all’Olimpiacos.