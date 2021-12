Calciomercato Roma, ci risiamo | Il cambio di agente rovina i piani

Il calciomercato invernale si avvicina e in casa Roma ci si prepara ad entrare nel vivo delle trattative. L’ultima novità, però, preoccupa Pinto.

Il 2021 va in archivio con la Roma che chiude l’anno al sesto posto in classifica. Una prima parte di stagione fatta di alti e bassi, quella giallorossa, con un finale che però lascia ben sperare in vista della ripresa di gennaio. In particolare il successo sul campo dell’Atalanta ha mostrato in modo evidente le caratteristiche migliori della squadra, sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale. Una partita quasi perfetta, in cui Mourinho ha messo in scacco il rivale Gasperini.

E’ da lì che la Roma dovrà ripartire: dalla voglia messa in mostra contro i nerazzurri e dalla capacità di lavorare di squadra. Oltre che, chiaramente, dalla brillantezza là davanti di Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham. Il tutto in attesa che dall’intermeria arrivino buone notizie sul fronte infortunati – con Pellegrini, El Shaarawy e Spinazzola che sono attesi al rientro nelle prossime settimane – e che il calciomercato possa regalare a José Mourinho quegli innesti che l’allenatore portoghese aspetta da tempo.

Calciomercato Roma, nuovo agente e svolta | La situazione

Due gli aspetti su cui la società sa di dover lavorare con maggiore urgenza. In difesa, è necessario l’arrivo di un laterale destro che possa far tirare il fiato a Karsdorp, fin qui unico proprietario della fascia. In mediana, poi, serve quel giocatore di spessore e personalità che Mourinho chiede sin dal giorno del suo arrivo nella Capitale. Per questo Pinto sa di non poter rimandare ulteriormente l’operazione, nonostante le disponibilità economiche per la sessione invernale non siano le stesse su cui si è potuto contare in estate.

A lungo la Roma ha seguito da vicino il centrocampista austriaco dell’Hoffenheim Florian Grillitsch. Il giocatore piace molto, ha esperienza internazionale e un gran fisico. Inoltre, sa agire anche come difensore in una linea a tre. Tutte caratteristiche che lo rendono uno dei nomi preferiti in casa Roma. Ha il contratto in scadenza a giugno e l’interesse giallorosso per lui non è mai tramontato, anche se col passare delle settimane l’affare è parso via via complicarsi. Secondo quanto afferma il giornalista Paolo Rocchetti in un tweet il giocatore sarebbe in procinto di cambiare agente, una circostanza che potrebbe mutare il quadro della situazione. Grillistch ha un figlio piccolo e anche per questo starebbe prendendo seriamente in considerazione l’opportunità di rimandare a giugno il proprio addio all’Hoffenheim. Su di lui per giugno è forte l’interesse di due club di Premier League. Non tutto, però, va dato per perso. La Roma continua il suo pressing sul calciatore, con la speranza di poterlo convincere a sposare subito la causa giallorossa.