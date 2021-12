Calciomercato Roma, assalto a Felix in Serie A

A pochi giorni dal via alla sessione invernale di calciomercato, ecco una voce clamorosa che riguarda Felix Afena-Gyan.

Prevedere cosa possa succedere durante una sessione di calciomercato è qualcosa di quasi impossibile. Perché le finestre di trasferimenti sono caratterizzate, quasi sempre, da ribaltoni improvvisi, cambi di scenario inattesi, colpi di scena clamorosi. E così trattative costruite nel tempo, portate avanti con cura e ormai vicinissime alla chiusura, possono a volte saltare sul più bello, senza preavviso. Al contrario, può succedere che nel giro di poche ore una pista inesplorata si trasformi in un affare pronto ad essere siglato.

Per quanto riguarda la Roma, la sessione che si aprirà il prossimo 3 gennaio è particolarmente importante. José Mourinho da tempo reclama acquisti per poter contare su una rosa più equilibrata. Due le aree di intervento principali: la difesa, con un vice Karsdorp, ed il centrocampo. Il lavoro di Tiago Pinto però non sarà semplice: la proprietà ha rimandato alla prossima estate gli investimenti più consistenti e in questa sessione si dovrà lavorare di ingegno per trovare gli incastri e le condizioni giuste per mettere tutte le parti d’accordo.

Calciomercato Roma, spunta il Sassuolo | Tentativo per gennaio

Molto dipenderà anche da come andrà il calciomercato in uscita. L’addio a quei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Mourinho libererebbe spazio per qualche altro innesto, anche se far quadrare tutti gli aspetti in così poco tempo – la sessione durerà poco meno di un mese – non sarà una passeggiata. Da capire anche cosa succederà in attacco: qualche settimana fa l’addio di Borja Mayoral sembrava l’unica certezza del calciomercato giallorosso, con la Fiorentina vicinissima a chiudere per il suo arrivo. Ora tutto sembra essere cambiato ancora.

Anche perché le ultimissime voci di calciomercato raccontano di un clamoroso tentativo da parte del Sassuolo, che dopo aver ceduto Boga all’Atalanta sarebbe alla ricerca di un sostituto per rinforzare l’attacco. E gli occhi degli emiliani sarebbero puntati su Felix Afena-Gyan, esploso negli ultimi due mesi e aggregato da Mourinho alla prima squadra. Secondo Il Messaggero la Roma valuterà se cedere il calciatore in prestito oppure tenerlo nella Capitale. Chiaramente un peso decisivo lo avrà la valutazione di Mourinho, che in questi mesi ha dimostrato di credere molto nel ragazzo ghanese, che nel frattempo sarebbe orientato a non rispondere alla chiamata della Nazionale per proseguire il lavoro con la squadra.