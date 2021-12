Calciomercato Roma, l’affare prende corpo | C’è il sì di Mourinho

A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale di calciomercato, fissata per il 3 gennaio, prende corpo un possibile affare per la Roma.

Rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. E’ questa la missione che il General Manager della Roma Tiago Pinto deve portare a termine nel corso dell’ormai vicinissima sessione invernale di calciomercato. La finestra di trasferimenti si aprirà il 3 gennaio ed il dirigente portoghese sa di non poter commettere errori. Troppo importante, per l’allenatore, l’arrivo di qualche pedina utile alla causa giallorossa. Troppo alta la posta in palio: la lotta per il quarto posto e per la prossima Champions League.

Un compito non semplice, quello che spetta a Pinto. Perché il g.m. dovrà agire sapendo di non poter contare su un budget importante come avvenuto la scorsa estate. La strategia del club prevede che gli investimenti più importanti vengano rimandati a fine stagione: per ora si dovrà lavorare di ingegno e trovare le occasioni giuste. Ma c’è di più: il dirigente ha ricevuto un’altra richiesta dal tecnico, che vorrebbe poter contare sui nuovi acquisti in tempi brevi, visto che il calendario metterà la Roma subito di fronte a due big match contro Milan e Juventus.

Calciomercato Roma, c’è il sì di Mourinho | Ecco come può arrivare

La situazione più urgente riguarda sicuramente il centrocampo. E’ lì che Mourinho chiede un rinforzo sin dal suo arrivo nella Capitale ed è sulla mediana che Pinto ha concentrato maggiormente la propria attenzione. I casting del General Manager hanno coinvolto in questi mesi un gran numero di calciatori, alcuni dei quali sono tuttora annotati nel taccuino del dirigente. Per andare a dama, però, servirà l’incastro giusto tra le necessità della Roma, la disponibilità del giocatore e il quadro economico dell’operazione.

In quest’ottica un’opportunità potrebbe essere rappresentata da Matias Vecino. L’uruguayano sembra destinato a lasciare l’Inter a gennaio, visto che non gioca quanto vorrebbe. Lui si sta guardando attorno e il club è destinato a cederlo, anche se in casa Inter non c’è l’intenzione di liberarlo a zero. Guadagna 2,5 milioni a stagione, una cifra che potrebbe probabilmente essere ridotta proponendo un contratto pluriennale e per caratteristiche tecniche e fisiche soddisfa le esigenze giallorosse. I margini per intavolare una trattativa, insomma, ci sono. Come spiega Il Corriere dello Sport, i rapporti tra i due club sono ottimi e i nerazzurri con ogni probabilità in estate dovranno versare i bonus relativi all’affare Dzeko. La Roma, però, non può e non vuole spendere prima di aver messo a segno una cessione: a sbloccare tutto potrebbe essere Gonzalo Villar, uno degli epurati di Mourinho. Se Inzaghi lo accettasse come contropartita, accogliendo lo spagnolo come vice Brozovic, l’affare potrebbe prendere forma.