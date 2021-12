Calciomercato Roma, irruzione a sorpresa | Bagarre in Serie A

Calciomercato Roma, via in prestito: sfida serrata in Serie A. Da segnalare, infatti, l’inserimento di un nuovo club.

Manovre in entrata, ma anche in uscita per la Roma, che da un lato deve rinforzare l’organico con acquisti centellinati, ma che dall’altra potrebbe decidere di cedere in prestito alcuni tasselli, per consentire loro di mettere minuti importanti nelle gambe.

Questo è il caso, ad esempio, di Riccardo Calafiori: gli spazi per il terzino sinistro classe ‘2002 potrebbero ulteriormente ridursi a seguito del rientro di Leonardo Spinazzola, motivo per il quale si sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di cederlo temporaneamente in questa sessione invernale. Gli estimatori non mancano, a cominciare dal Cagliari, che ha avviato un vero e proprio restyling, per cercare di dare una svolta ad un campionato che vede attualmente i sardi invischiati nella lotta per non retrocedere. I rossoblu, però, non sono gli unici ad essere interessati al prodotto del vivaio giallorosso.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, rottura totale e super affare | Pinto gelato

Calciomercato Roma, irruzione dell’Hellas per Calafiori: Cagliari “avvisato”

C0me riferito da “Sportitalia“, nelle ultime ore si segnala l’inserimento anche dell’Hellas Verona, con gli scaligeri che avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per tastare la situazione. Sarà Calafiori stesso, una volta tornato dalle vacanze, a dover prendere una decisione in tal senso: continuare a giocarsi le sue carte nella Capitale, oppure mettersi in gioco in una nuova realtà, in quello che potrebbe rivelarsi uno step importante per il suo processo di crescita? Intanto, il Cagliari e l’Hellas hanno bussato alla sua porta: staremo a vedere cosa succederà e se ci saranno spiragli in tal senso.